Oscar 2025: Selton Mello vai homenagear Rubens Paiva na cerimônia

Selton Mello já está pronto para a cerimônia do Oscar, que acontece na noite deste domingo (2/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado por ele no Instagram, o ator mostrou a roupa que vai usar e itens que homenageiam Rubens Paiva, o ex-deputado morto pela ditadura. Mello interpreta Paiva no filme ‘Ainda Estou Aqui’.





Ele usa um terno preto produzido pela stylist Patrícia Zuffa. Ela também foi responsável pela produção do ator na entrega do Globo de Ouro, em janeiro deste ano.





Na lapela do terno, Mello usa um broche em formato de uma flor preta, em homenagem a Rubens Paiva. No vídeo, ele conta que também usou o adereço no Festival de Veneza, em setembro do ano passado, quando o filme ganhou o prêmio de melhor roteiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O ator também usa um anel em homenagem à mãe, que morreu no ano passado de Alzheimer. “Isso é a representação da minha mãe comigo sempre”, disse.