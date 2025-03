Veja pistas dos horários que Oscar pode entregar prêmios de 'Ainda Estou Aqui'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com início marcado para as 21h no horário de Brasília, a aguardada cerimônia do Oscar que pode trazer a primeira estatueta ao Brasil não tem uma ordem fixa para entrega de cada prêmio.

Os brasileiros empolgados para as categorias de melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor atriz - nas duas primeiras concorre "Ainda Estou Aqui" e, na última, Fernanda Torres, pelo papel de Eunice Paiva - podem ter que esperar até o fim da noite.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação, não divulga a ordem em que vai apresentar cada uma das categorias, mas anos anteriores dão algumas pistas de como deve correr a cerimônia.

O melhor filme sempre fica por último?

Desde 1973, todas as edições do Oscar deixaram a categoria de melhor filme para coroar o fim da noite de prêmios. A exceção foi o ano de 2021, quando a cerimônia terminou com as estatuetas de melhor atriz e melhor ator para Frances McDormand, por "Nomadland", e Anthony Hopkins por "Meu Pai".

Em que ordem os prêmios serão apresentados?

A Academia não divulga a ordem de apresentação dos prêmios, mas os anos anteriores podem dar algumas pistas. Normalmente, os prêmios considerados os maiores - melhor filme, melhor diretor, melhor ator e atriz - ficam para o fim da festa.

Em 2021, Chloe Zhao, de "Nomadland", recebeu a estatueta antes da metade da cerimônia já que a Academia optou por deixar a categoria de direção como a oitava a ser entregue dos 24 prêmios.

Leia Mais A elegância discreta de Fernanda Torres

Em 2022, 2023 e 2024, esse prêmio ficou para o final. Em 2024, a última estatueta da noite foi para melhor filme e a penúltima, para melhor atriz. Antes de Cillian Murphy receber o prêmio pela atuação em "Oppenheimer", Christopher Nolan foi escolhido o melhor diretor pelo mesmo filme.

Em 2023, a ordem foi similar. O melhor filme, "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", ficou por último e, antes dele, Brendan Fraser e Michelle Yeoh ganharam prêmios por suas atuações em "A Baleia" e "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", respectivamente. Em 2022, a categoria de cabelo e maquiagem entrou entre melhor ator e melhor atriz.

Dá para saber o horário em que alguma categoria vai aparecer?

É difícil prever ou calcular em que horário cada categoria vai ser transmitida na TV a partir do horário de início. Isso porque a cerimônia é marcada por homenagens, apresentações musicais e interlúdios dos apresentadores que conduzem o evento.

Na torcida por "Ainda Estou Aqui" de Walter Salles, que concorre a melhor filme e melhor filme estrangeiro, e Torres, que concorre a melhor atriz pelo mesmo longa, brasileiros podem ter que ficar acordados até mais tarde.

Desde 2020, o prêmio de melhor atriz foi entregue antes da meia-noite apenas em 2024, quando foi anunciado às 23h14. Em 2023, foi às 0h29, bem como em 2022. Em 2021, foi entregue às 0h14 e, em 2020, às 1h11.

O prêmio de melhor filme, que costuma ser o último da noite, também foi entregue antes da meia-noite apenas em 2024, quando saiu às 23h22. Nos anos anteriores, foi às 0h34, 0h36, 0h07 e 1h27. Costuma ser o horário que coincide com o fim da cerimônia.

O prêmio de filme estrangeiro, por outro lado, é mais imprevisível. O ano em que foi entregue mais tarde foi 2020, às 0h26, para "Parasita". Em 2021, o dinamarquês "Druk" foi laureado às 21h23. Em 2022, "Drive my Car" recebeu a estatueta às 22h33, horário similar do ano seguinte, quando "Nada de Novo no Front" levou o prêmio às 22h44. Em 2024, ano em que a cerimônia toda ocorreu mais cedo, "Zona de Interesse" foi premiado às 21h25.

Qual foi a ordem dos prêmios nos últimos anos?

2022

- Atriz coadjuvante

- Som

- Direção de fotografia

- Documentário curto

- Efeitos visuais

- Animação de longa-metragem

- Curta-metragem de animação

- Ator coadjuvante

- Filme internacional

- Curta-metragem

- Design de figurino

- Roteiro original

- Roteiro adaptado

- Trilha sonora

- Edição de filme

- Documentário de longa-metragem

- Design de produção

- Canção original

- Direção

- Ator principal

- Maquiagem e cabelo

- Atriz principal

- Melhor filme



2023

- Filme de animação

- Ator coadjuvante

- Atriz coadjuvante

- Filme documentário

- Curta-metragem

- Cinematografia

- Maquiagem e cabelo

- Design de figurino

- Filme estrangeiro

- Curta-metragem documentário

- Curta-metragem de animação

- Design de produção

- Trilha sonora original

- Efeitos visuais

- Roteiro original

- Roteiro adaptado

- Som

- Canção original

- Edição

- Direção

- Ator principal

- Atriz principal

- Melhor Filme



2024

- Atriz coadjuvante

- Curta-metragem de animação

- Animação

- Roteiro original

- Roteiro adaptado

- Maquiagem e cabelo

- Design de produção

- Figurino

- Filme estrangeiro

- Ator coadjuvante

- Efeitos visuais

- Edição

- Curta-metragem em documentário

- Documentário

- Cinematografia?

- Curta-metragem

- Som

- Trilha sonora original

- Canção original

- Ator principal

- Diretor

- Atriz principal

- Melhor filme