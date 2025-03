Oscar 2025: Saiba quem é Conan O’Brien, o novo apresentador da festa

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



A maior premiação anual do cinema ocorre na noite deste domingo (2/3), com algumas novidades. Após dois anos consecutivos sob o comando de Jimmy Kimmel, o Oscar terá um novo anfitrião, o humorista Conan O’Brien. Conhecido por apresentar os talk shows "The tonight show" e "Late night", Conan acumula décadas de experiência em TV.



O anúncio oficial de sua escalação foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood por meio de um vídeo bem-humorado no qual o apresentador finge receber uma estatueta. Nesta semana, ele brincou dizendo que só aceitou o convite para garantir um lugar no Dolby Theatre, onde ocorre a festa.



"Ele é a pessoa perfeita para conduzir nossa celebração global do cinema com seu humor brilhante, seu amor pelos filmes e sua experiência em TV ao vivo", afirmou a Academia, em nota.



Nascido no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, O’Brien teve seu primeiro contato com a comédia ainda na infância, influenciado pelo pai, Thomas O’Brien, descrito por ele como a pessoa mais engraçada que já conheceu.

Funcionários carregam a estátua do Oscar durante os preparativos do Dolby Theatre, em Los Angeles, para receber a cerimônia do Oscar neste domingo (2/3) Angela Weiss/AFP



Nos tempos de escola, demonstrou talento para a escrita, tornando-se editor do jornal estudantil de Brookline, sua cidade natal. Terceiro dos seis filhos de Thomas e Ruth O’Brien, o humorista irá apresentar o Oscar na sombra do luto pela perda dos pais, falecidos em dezembro passado, com apenas três dias de diferença.



Antes de abraçar a comédia como carreira, Conan cogitou ser advogado e até mesmo político. Seu envolvimento com o humor começou na Universidade de Harvard, onde estudou História Americana e integrou a equipe da tradicional revista de humor "Harvard Lampoon".



Roteirista



Após concluir os estudos, trabalhou como roteirista e produtor em diversas produções televisivas, incluindo passagens pelo "Saturday night live" e pela animação "Os Simpsons". Em 1993, assumiu seu primeiro programa de TV. Dono de um humor inteligente, ao longo da carreira, conquistou cinco prêmios Emmy (premiação que já apresentou duas vezes), sete prêmios do Sindicato dos Escritores, além de um People’s Choice Award de melhor apresentador.



Casado desde 2002 com a dramaturga Liza Powel, Conan O’Brien é pai de dois filhos, Neve e Beckett. Antes do casamento, teve um relacionamento com Lisa Kudrow, a eterna Phoebe de "Friends", de quem se manteve amigo.



Conan deixou a TV em 2021 e atualmente se dedica a vários projetos. Dentre eles o podcast "Conan O’Brien needs a friend" e o programa de viagens "Conan O’Brien must go", disponível na MAX. Paralelamente, tem uma carreira como ator.

Pessoas tiram fotos da área do tapete vermelho do Dolby Theatre, em Los Angeles, por onde passarão astros e estrelas do Oscar 2025, cuja premiação ocorrerá neste domingo (2/3) Robyn Beck/AFP



Em entrevista à revista “People”, O’Brien falou sobre as expectativas em relação à cerimônia. “É uma celebração de toda uma indústria, e pessoas que dedicam sangue, suor e lágrimas ao mundo do entretenimento”, disse.



Ele espera que a premiação deste ano traga tanto risadas quanto emoção e, claro, garantiu que seus característicos cabelos ruivos estarão impecáveis. Entre os detalhes que mais o empolgam para a grande noite, O’Brien destacou seu smoking. “É a coisa mais bonita que já vesti na vida”, brincou.

'Ainda estou aqui' (Brasil e França) é dirigido por Walter Salles. Com Fernanda Torres (foto), Selton Mello e Fernanda Montenegro. Indicado a três Oscars em 2025: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. Nos anos 1970, auge da ditadura militar, o ex-deputado Rubens Paiva é levado por agentes do Exército, no Rio, e desaparece. Sua mulher, a dona de casa Eunice, luta por décadas para descobrir a verdade sobre o marido, que fora torturado e morto nas dependências do I Exército. Mãe de cinco filhos, ela se reinventa, torna-se advogada e, já madura, tem Alzheimer. Sony Pictures/divulgação 'Anora' (EUA) é dirigido por Sean Baker. Com Mikey Madison (foto, centro), Yuriy Borisov e Karren Karagulian. Indicado a seis Oscars em 2025, inclusive de Melhor Filme. Jovem profissional do sexo, Anora trabalha em Nova York. Ela se casa com o filho de um oligarca russo, mas os pais dele desaprovam o relacionamento e viajam aos EUA para cancelar o casamento. Universal Pictures/reprodução 'A substância' (EUA, França, Reino Unido e Irlanda do Norte) é dirigido por Coralie Fargeat. Com Demi Moore (foto), Margaret Qualley e Dennis Quaid. Indicado a cinco Oscars, inclusive de Melhor Filme. Considerada velha, atriz famosa é demitida de programa de TV. Deprimida, submete-se a tratamento que lhe promete a versão mais jovem de si mesma, por meio de droga clandestina de replicação celular. Nesse processo, a ex-estrela vive momentos de terror. Mubi/divulgação 'Conclave' (EUA e Reino Unido) é dirigido por Edward Berger. Com Ralph Fiennes (foto), Stanley Tucci, Isabella Rossellini e John Lithgow. Indicado a oito Oscars em 2025, inclusive de Melhor Filme. Com a morte do papa, o cardeal Lawrence questiona a própria fé, enquanto conduz a escolha do novo pontífice, enfrentando intrigas, guerra política de líderes católicos, corrupção e os bastidores profanos do Vaticano. Diamond Films/divulgação 'Duna: Parte 2' (EUA e Canadá) é dirigido por Denis Villeneuve. Com Timothée Chalamet e Zendaya (foto), Rebecca Ferguson, Florence Pugh e Javier Bardem. Indicado a cinco Oscars em 2025, inclusive de Melhor Filme. Na era pós-web, seres humanos avançam pelo universo e clãs dividem o poder no império intergaláctico. O jovem Paul Atreides planeja se vingar dos conspiradores que destruíram sua família. Nico Tavernise/divulgação 'Emilia Pérez' (França e México) é dirigido por Jacques Audiard. Com Karla Sofía Gascón (foto), Zoe Saldana e Selena Gomez. Falado em espanhol, foi indicado ao maior número de Oscars (13) em 2025, inclusive de Melhor Filme. Advogada recebe convite de um chefe de cartel para ajudá-lo a se aposentar, sumir do radar das autoridades e de seu mundo. O que ele deseja, na realidade, é assumir sua verdadeira identidade trans, como Emilia Pérez. Pathé/divulgação 'Nickel Boys' (EUA) é dirigido por RaMell Ross. Com Ethan Herisse e Brandon Wilson (foto), Hamish Linklater e Aunjanue Ellis-Taylor. Indicado a dois Oscars em 2025, inclusive de Melhor Filme. Nos anos 1960, Elwood e Turner, adolescentes afro-americanos, são enviados a um violento reformatório juvenil na Flórida, no ápice da implementação das leis segregacionistas nos EUA, onde enfrentam a face mais cruel do racismo. Orion Pictures/divulgação 'O brutalista' (EUA, Reino Unido e Hungria) é dirigido por Brady Corbet. Com Adrien Brody (foto), Felicity Jones e Guy Pearce. Indicado a 10 Oscars em 2025, inclusive de Melhor Filme. Arquiteto húngaro e a mulher migram para os EUA em 1947, deixando para trás a Europa castigada pela guerra. Na América, ele recebe a proposta de um magnata para criar projeto grandioso que impactará os EUA. Por vários anos, enfrenta revezes e decepções. Universal Pictures/divulgação 'Um completo desconhecido' (EUA) é dirigido por James Mangold. Com Timothée Chalamet (foto), Edward Norton e Elle Fanning. Indicado a oito Oscars em 2025, inclusive de Melhor Filme. Em 1961, Robert Allen Zimmerman, de 19 anos, chega a Nova York, vindo de Minnesota, com planos de se dedicar à música folk. Algum tempo depois, lança o álbum "The Freewheelin" (1963) e participa do Newport Fok Festival (1965). Adota o nome artístico de Bob Dylan e revoluciona a música dos EUA. Searchlight Pictures/divulgação 'Wicked' (EUA) é dirigido por Jon M. Chu. Com Ariana Grande e Cynthia Erivo (foto), Jeff Goldblum e Michelle Yeoh. Indicado a 10 Oscars em 2025, inclusive de Melhor Filme. Moça incompreendida, vítima de preconceito por causa da cor de sua pele, torna-se a Bruxa Má do Oeste. Na universidade, ela fica amiga da Bruxa Boa do Sul, loira seduzida pelo desejo de popularidade e poder. Porém, esta amizade enfrenta desafios diante dos valores que cada uma delas cultiva. Universal Pictures/divulgação Voltar Próximo



A cerimônia



A cerimônia do Oscar deste ano promete outras mudanças ao longo das três horas e meia de transmissão ao vivo. “Queremos que as pessoas sintam todo tipo de emoção assistindo à premiação”, afirmou a produtora executiva Raj Kapoor.



Uma das novidades será na entrega das estatuetas. No ano passado, as categorias de atuação contaram com o chamado formato “Fab 5”, no qual cinco vencedores anteriores apresentaram os indicados antes do anúncio dos ganhadores. Neste ano, o formato será utilizado somente em categorias de direção e arte.

Outra alteração é que os indicados a Melhor Canção Original não se apresentarão ao vivo na cerimônia. No entanto, o evento seguirá com performances musicais, incluindo Ariana Grande e Cynthia Erivo cantando um número de “Wicked”, além das participações de Doja Cat, Queen Latifah, Raye e Lisa, do Blackpink.



A cerimônia também prestará homenagem ao produtor musical Quincy Jones (1933-2024), responsável pelas trilhas sonoras de filmes como “Os implacáveis” e “A cor púrpura (1985)’’. Haverá um momento musical em homenagem a Los Angeles e à indústria cinematográfica de Hollywood. A premiação lembrará as vítimas dos incêndios florestais que devastaram a cidade no início do ano.

Como assistir



O Oscar será transmitido ao vivo na TV aberta pela Globo, com tradução simultânea. A exibição será nacional, exceto para o Rio de Janeiro, onde os desfiles das escolas de samba terão prioridade na programação. A premiação também será exibida nos sites G1 e Gshow, no canal TNT e no streaming MAX.