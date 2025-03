Bares de BH vão exibir a cerimônia do Oscar neste domingo de carnaval

Fernanda Torres pediu: “Por favor, não entrem em clima de Copa do Mundo. Tipo assim: ‘ah, vai ganhar’ ou ‘ah, vai perder’”. Mas não teve jeito. Para o brasileiro, as três indicações de “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, ao Oscar (Melhor Filme, Atriz e Filme Internacional) têm gostinho de final de campeonato mundial.



Fãs planejam assistir à festa do cinema em bares de Belo Horizonte neste domingo de carnaval (2/3).



Quatro estabelecimentos vão transmitir a cerimônia: Tizé, no Bairro de Lourdes (Rua Curitiba, 2.255); John John, na Savassi (Rua Sergipe, 1.516); Oratório, no Santa Efigênia (Av. Brasil, 161); e Bar do Antônio, no Luxemburgo (Rua Guaicuí, 615).



“Pretendo assistir na própria Avenida Brasil”, conta a arqueóloga e artista Lara de Paula, lembrando que o bloco Ainda Estamos Aqui fará ensaio aberto em frente ao Bar Oratório às 20h, uma hora antes da transmissão da cerimônia.



Lara planeja ir fantasiada de Fátima, personagem de Torres na série “Tapas e beijos” (Globo), com um grupo de amigos.



Outra que pretende assistir ao Oscar em algum bar é a jornalista Fernanda Nazaré. Ela já estará na rua para desfilar no Bloco da Insanidade, às 17h. “Não acho que vai dar tempo de chegar em casa”, prevê.

“Minhas expectativas são as melhores. Atores e atrizes renomados, imprensa especializada norte-americana, todos têm falado muito bem da Fernanda. Partindo desse ponto de vista, a expectativa é boa”, aposta.

Eleição, Madonna e Lady Gaga

O Bar John John tem o costume de promover iniciativas do gênero. Em 2022, transmitiu a apuração das eleições presidenciais e, no ano passado, o show de Madonna em Copacabana. “Também será assim com o show da Lady Gaga, no Rio de Janeiro”, adianta o proprietário Jonathan Henrique.

"Nós temos um público específico, que é o público gay, galera sempre interessada em arte e cultura. Partiu dele a cobrança para que fizéssemos a transmissão do Oscar”, conta Jonathan contratou Sérgio Ilídio para fazer um grafite de Fernanda Torres no local.

No Tizé, haverá concurso de fantasias inspiradas no Oscar. “Quem estiver com a mais criativa ganha R$ 200 em consumo”, avisa Robson Tizé, um dos proprietários do bar. “Para cada Oscar que o Brasil ganhar, a casa vai pagar uma rodada de chope para quem estiver assistindo”, promete.

“É um momento histórico”, afirma Fernanda Nazaré. “Estamos vendo mãe e filha (Fernanda Montenegro e Fernanda Torres) concorrerem na mesma categoria, em anos diferentes. Ambas representaram o Brasil num prêmio inédito pra gente, com o filme do mesmo diretor, falado em português e com histórias e cenários característicos do nosso país”. A jornalista avisa: “Que me desculpe a própria Fernanda Torres, mas é clima de Copa do Mundo sim”.