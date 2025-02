Show de Lady Gaga em Copacabana é confirmado para maio

O show da cantora Lady Gaga, na praia de Copacabana, foi oficializado nesta sexta-feira (21/2) durante entrevista coletiva no Rio de Janeiro. A apresentação está marcada para o dia 3 de maio e será a primeira atração de um projeto de quatro anos, batizado "Todo Mundo no Rio", que trará uma atração internacional por ano.

O esquema promete ser semelhante ao megashow na praia de Copacabana de Madonna, que ocorreu em 4 de maio do ano passado e mobilizou mais de 800 mil pessoas, segundo levantamento do Datafolha.

"É um desdobramento do que a Bonus Track fez com os Rolling Stones [em 2006]. Na época, disse que nunca mais faria um show desse tamanho. Mas fui convencido por Daniele Maia [secretária municipal de Turismo do Rio] da importância da vinda de Madonna, que foi um show que mostrou quantos benefícios um evento assim traz pra cidade", diz Luiz Oscar Niemeyer, presidente da Bonus Track, produtora do evento. "Não só pela movimentação da economia, mas pela projeção da cidade no mundo inteiro."

A cantora só veio uma vez ao Brasil, em 2012, com a turnê Born This Way Ball, que passou por Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Quando esteve na capital fluminense, a diva tatuou "Rio" no pescoço e jogou bola com crianças no Morro do Cantagalo.

Gaga jogando futebol com crianças no Rio de Janeiro, em 2012, durante visita ao Brasil. Reprodução

Em 2017 ela seria uma das principais atrações do festival Rock in Rio, mas teve que cancelar devido a problemas de saúde. A cantora declarou recentemente que "mal podia esperar" para voltar a encontrar seus fãs brasileiros.

Os rumores sobre o possível espetáculo com a "mãe monstro" no Brasil começaram em novembro do ano passado, após o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), promover uma enquete para decidir qual seria a próxima estrela a tocar na praia. O político confirmou o evento no dia 11 de fevereiro, durante uma participação no programa PodK Liberados.

Lady Gaga começou sua carreira em 2008, e teve sucesso com hits como "Alejandro", "Poker face", "Bad romance" e "Just dance". Desde 2018, trabalhou como atriz em produções de sucesso como "Nasce uma estrela" e "Coringa: Delírio a dois" - lançado no ano passado.