Lexa comenta morte da filha em entrevista ao Fantástico

Samantha Rodrigues Teixeira - No próximo domingo, 23, o programa Fantástico exibirá entrevista com a cantora Lexa e seu noivo, Ricardo Vianna. O casal compartilhou detalhes íntimos sobre a perda de sua primeira filha, Sofia, que faleceu poucos dias após um parto prematuro extremo. Durante a conversa com o médico Drauzio Varella, Lexa fez um alerta crucial sobre os riscos associados à pré-eclâmpsia precoce, condição que complicou sua gravidez.

Lexa destacou a importância de se estar atento aos sinais da pré-eclâmpsia, uma condição que pode ser fatal tanto para a mãe quanto para o bebê. Ela relembrou os primeiros sintomas que experimentou, como dores abdominais intensas, cefaleias persistentes e inchaço severo nas mãos. “Minha dor de cabeça já não passava mais. Minha mão já estava de uma maneira que não fechava mais”, relatou a cantora, enfatizando a gravidade da situação.

Pré-eclâmpsia

A pré-eclâmpsia é uma condição que pode ocorrer durante a gravidez, caracterizada por pressão arterial elevada e sinais de danos a outros órgãos, frequentemente os rins. Lexa, em sua entrevista, ressaltou a necessidade de conscientização sobre essa condição, especialmente os sintomas iniciais que podem passar despercebidos. A cantora mencionou que, no seu caso, a situação se agravou com o diagnóstico de síndrome de HELLP, uma complicação severa da pré-eclâmpsia.

A síndrome de HELLP é uma condição rara e grave que pode levar a danos no fígado e afetar a contagem de plaquetas sanguíneas. No caso de Lexa, a gravidade da situação exigiu uma internação no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, semanas antes do parto. A decisão dos médicos de realizar um parto prematuro emergencial foi uma tentativa de salvar a vida de Sofia, mas a bebê não resistiu.