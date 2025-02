Saiba qual delito fez Oruam ser levado à delegacia

O rapper Oruam foi levado, dentro de uma viatura de polícia, à delegacia, “onde foi autuado em flagrante por direção perigosa”, nesta quinta-feira (20/2), segundo nota da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) enviada ao Correio. A assessoria do artista confirma o encaminhamento dele à 16ª DP, localizada na Barra da Tijuca, após “ter sido parado em uma blitz”.

Comumente referido como “direção perigosa”, o artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) considera como infração gravíssima, com adição de sete pontos na carteira nacional de habilitação (CNH), a utilização “de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus”.

O CTB ainda considera falta grave “desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes” (artigo 195); e falta gravíssima “transpor, sem autorização, bloqueio viário policial” (artigo 210). As penalidades seriam “apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir”.

O ato de fugir ou ‘furar’ a blitz não seria, portanto, crime, perante o código penal, mas infração ao Código de Trânsito e causa de sanções financeiras e administrativas. De acordo com a PCERJ, no caso de Oruam “foi arbitrada fiança”. Festival Breve cancela edição deste sábado (22/2) em BH

Gato com medo de água disputa duas estatuetas do Oscar Em vídeo que circula em redes sociais, é possível ver o momento em que Oruam é colocado em viatura da Polícia Militar do Estado (PMERJ). Populares também filmaram a reação dele dentro do veículo. Confira: Em nota ao Correio, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que, segundo o comandante do 31º BPM (Recreio), policiais militares abordaram um veículo, em direção perigosa, na Avenida Lúcio Costa. "Todos ocupantes do veículo foram conduzidos à 16ª DP para esclarecimentos", diz.

Leia íntegra de nota da assessoria de Oruam : “Assessoria de Comunicação do rapper Oruam confirma que, nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, o artista foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, na Barra da Tijuca (RJ), após ter sido parado em uma blitz.” Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia