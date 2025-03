Fernanda Torres é homenageada com boneca gigante no carnaval de Olinda

Fernanda Torres foi homenageada no Carnaval de Olinda, em Pernambuco, com um boneco gigante que desfilou pelas ladeiras da cidade neste sábado (1º/3). Os dias de folia na região são mundialmente famosos por seus bonecos gigantes, que são carregados em meio aos blocos. Neste ano, a homenagem celebra o impacto da atriz na cultura brasileira e reforça seu status de ícone do entretenimento nacional.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o boneco de Fernanda é visto com uma roupa preta, semelhante ao look que ela usou no Globo de Ouro, no dia em que venceu na categoria de Melhor Atriz. Em mãos, a boneca gigante ainda segura segurando uma réplica do prêmio.

Os registros foram feitos pelos foliões que lotaram as ruas, como acontece todo ano.

Fernanda Torres é indicada a melhor atriz pelo filme "Ainda estou aqui", que também concorre nas categorias de "melhor filme internacional" e a mais disputada da premiação, de "melhor filme".

A premiação acontece neste domingo (2/3). O evento começa às 21h, no horário de Brasília. Mas o tapete vermelho oficial será exibido ao vivo a partir das 20h30.