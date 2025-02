Considerado o prêmio mais importante do cinema mundial, o Oscar 2025 acontece neste domingo (2/3).

A 97ª edição do Oscar pode marcar uma inédita estatueta para o Brasil, com o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.

O longa-metragem fez história ao receber três indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Fernanda Torres como Melhor Atriz.

É a primeira vez que um filme brasileiro é indicado como melhor filme.

Confira as principais informações sobre o evento neste ano:

Que horas começa o Oscar?

A cerimônia da 97ª edição do Oscar acontece no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia.

O evento começa às 21h, no horário de Brasília. Mas o tapete vermelho oficial será exibido ao vivo a partir das 20h30.

Quais são as atrações do Oscar?

O comediante Conan O'Brien será o anfitrião da noite, marcando sua estreia como apresentador do Oscar.

Entre os destaques musicais, estão previstas performances de Ariana Grande e Cynthia Erivo, que interpretarão canções do filme Wicked.

Além disso, artistas como Doja Cat, Raye, Lisa (do grupo Blackpink) e Queen Latifah também subirão ao palco.

Os quatro vencedores de atuação do ano passado — Emma Stone, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Da'Vine Joy Randolph — também retornam ao Teatro Dolby para entregar as estatuetas de atuação.

O evento deve relembrar os incêndios devastadores que ocorreram em Los Angeles em janeiro deste ano, que, inclusive, adiaram o anúncio dos indicados ao Oscar por duas vezes.

Segundo o CEO da Academia, Bill Kramer, e a presidente, Janet Yang, a cerimônia irá homenagear Los Angeles como "a cidade dos sonhos" e os trabalhadores da linha de frente que ajudaram a combater os incêndios.

"Refletiremos sobre os eventos recentes enquanto ressaltamos a força, criatividade e otimismo que definem Los Angeles e nossa indústria", disse a dupla em um comunicado complementar.

Onde assistir ao Oscar 2025 ao vivo?

O Oscar 2025 será transmitido ao vivo nos EUA pela ABC e pelo Hulu.

No Brasil, a transmissão oficial do Oscar 2025 será feita pela TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.

Na TV aberta, a Globo faz cobertura da cerimônia — com exceção no Rio de Janeiro, onde o canal vai exibir os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

O Brasil tem chances de ganhar um Oscar em 2025?

Reprodução Brasil tem expectativas com a indicação de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles.

O Brasil concorre em três categorias com Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.

Para a crítica americana Caryn James, que escreve para a BBC, o filme brasileiro é o favorito na categoria de Melhor Filme Internacional.

Fernanda Torres, segundo ela, tem uma chance realista de surpreender e desbancar a favorita ao prêmio de Melhor Atriz, Demi Moore.

"Poucos filmes retrataram os efeitos devastadores da política sobre os indivíduos de maneira tão íntima, visceral e oportuna, chegando num momento em que o crescimento do autoritarismo se tornou uma preocupação global", escreveu James em seu texto para a BBC Culture.

Em consonância com a avaliação de James, o jornal The New York Times e a revista Variety também apostaram na produção brasileira como vencedora da categoria.

No entanto, os veículos divergem quanto a quem ganha como Melhor Atriz: o palpite do Times é que a brasileira leva a estatueta, enquanto a Variety coloca as fichas em Demi Moore.

Na categoria de Melhor Filme, Caryn James crava que o filme não deve ser o escolhido da Academia.

Quem são os indicados ao Oscar 2025?

Neste ano, Emília Perez foi o título que mais recebeu indicações: 13, o maior número de categorias a que uma produção em outro idioma que não o inglês já foi indicada. Wicked ficou em segundo com 10.

A produção francesa causa polêmica, mas derrotou Ainda Estou Aqui no Globo de Ouro e no Bafta.

Confira a lista completa de indicados abaixo:

Melhor Filme

Anora

O Brutalista

Um Completo Desconhecido

Conclave

Duna - Parte 2

Emilia Pérez

Ainda Estou Aqui

Nickel Boys

A Substância

Wicked

Melhor Direção

Sean Baker - Anora

Brady Cobert - O Brutalista

James Mangold - Um Completo Desconhecido

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Coralie Fargeat - A Substância

Reprodução O Brutalista, de Brady Corbet, está entre os favoritos na categoria de Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Ainda Estou Aqui - Brasil

The Girl With The Needle - Dinamarca

Emília Perez - França

The Seed of the Sacred Fig - Alemanha

Flow - Letônia

Melhor Atriz

Fernanda Torres - Ainda Estou Aqui

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - A Substância

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Cynthia Erivo - Wicked

Getty Images A atriz Demi Moore disputa com Fernanda Torres no Oscar

Atriz Coadjuvante

Monica Barbaro - Um Completo Desconhecido

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - O Brutalista

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Melhor Ator

Adrien Brody - O Brutalista

Timothée Chalamet - Um Completo Desconhecido

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

Sebastian Stan - O Aprendiz

Ator Coadjuvante

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Verdadeira Dor

Edward Norton - Um Completo Desconhecido

Guy Pierce - O Brutalista

Jeremy Strong - O Aprendiz

Searchlight Kieran Culkin, que recebeu indicação de melhor ator coadjuvante, estrela A Verdadeira Dor ao lado de Jesse Eisenberg

Roteiro adaptado

Um Completo Desconhecido

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Roteiro original

Anora

O Brutalista

A Verdadeira Dor

A Substância

September 5

Figurino

Um Completo Desconhecido

Conclave

Gladiador 2

Nosferatu

Wicked

Netflix Karla Sofía Gascón estrela Emília Pérez, que recebeu 13 indicações

Melhor Fotografia

O Brutalista

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Maquiagem e cabelo

Um homem diferente

Emilia Pérez

Nosferatu

A Substância

Wicked

Trilha original

O brutalista

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

O robô selvagem

Universal Pictures Cynthia Erivo concorre a melhor atriz por seu papel em Wicked

Curta-metragem com atores

A lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Melhor Documentário

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to A Coup D'Etat

Sugarcane

Reprodução No Other Land, indicado a melhor documentário, tem chamado atenção pelo contexto geopolítico: filme realizado por um coletivo de diretores palestinos e israelenses mostra a destruição de Masafer Yatta, na Cisjordânia

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

A Lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Melhor Canção Original

El Mal - Emilia Pérez

The Journey - The Six Triple Eight

Like a Bird - Sing Sing

Mi Camino - Emilia Pérez

Never Too Late - Elton John: Never Too Late

Melhor Animação em Curta-Metragem

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Disney Sucesso de bilheteria, Divertida Mente 2 foi indicado como melhor animação

Melhor Documentário de Curta-Metragem

Death By Numbers

I am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Melhor Animação

Flow

DivertidaMente 2

Memoir of a Snail

Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl

O Robô Selvagem

Melhor Design de Produção

O Brutalista

Conclave

Duna: Parte 2

Nosferatu

Wicked

Melhor Edição

Anora

O Brutalista

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Courtesy Cannes Film Festival Anora foi indicado em categorias de destaque: Melhor Filme, Melhor Diretor (Sean Baker), Melhor Atriz (Mikey Madison), Melhor Ator Coadjuvante (Yura Borisov), e Melhor Roteiro

Melhor Som

Um Completo Desconhecido

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Wicked

Melhores Efeitos Visuais