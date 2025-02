Cinemas da capital mineira permanecem abertos no Carnaval

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O carnaval de Belo Horizonte, parrudo como está, não deixa muito espaço para outros tipos de programação. A boa notícia para quem fica na cidade neste período e quer fugir da folia é que praticamente todos os cinemas funcionarão normalmente.

As exceções são os cines Santa Tereza e Humberto Mauro e as salas do Cinemark Pátio Savassi – o shopping, situado num ponto de grande concentração de foliões, fecha neste sábado (1/3) e só reabre na quarta-feira (5/3).

Esta é uma opção particularmente interessante para quem está na expectativa do Oscar, cuja cerimônia de anúncio dos vencedores e entrega dos prêmios será realizada no domingo à noite. Com a chegada de “Um completo desconhecido” – longa que focaliza os primórdios da carreira de Bob Dylan – aos cinemas, todas as 10 produções que concorrem na categoria Melhor Filme estão disponíveis no Brasil (dois deles, no entanto, “Nickel Boys” e “Wicked”, apenas nas plataformas digitais).

Há mais de três meses em cartaz e já tendo superado a marca de 5 milhões de espectadores, “Ainda estou aqui” segue dominando o circuito. O longa dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres que logrou o feito inédito para o cinema brasileiro de ser indicado a Melhor Filme no Oscar – além de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz – se mantém em cartaz em quase todos os complexos da

Grande BH e também no UNA Cine Belas Artes e no Centro Cultural Unimed-BH Minas.

Já o campeão de indicações ao Oscar, “Emilia Pérez”, que concorre em 13 categorias, só pode ser visto, neste período carnavalesco, em uma sessão diária, às 14h, na sala 3 do UNA Cine Belas Artes, que não abre às segundas-feiras (ele também segue em cartaz no Pátio Savassi, que está fechado até a próxima terça-feira).

Outros quatro títulos que concorrem na categoria Melhor Filme estão consideravelmente bem distribuídos pelas redes de cinema de BH. “O brutalista” pode ser visto na sala 10 do Cinemark BH Shopping, na sala IMAX do Cineart Boulevard Shopping, nas salas 2 e 4 do Cinemark Diamond Mall, na sala 2 do Cineart Ponteio Lar Shopping e na sala 2 do UNA Cine Belas Artes. “Anora” também está em cartaz no Diamond, no UNA Belas Artes e, ainda, na sala 1 do Centro Cultural Unimed-BH Minas.

“Um completo desconhecido” estreou na última quinta-feira (27/3) na sala 4 do Cineart Boulevard, na sala 4 do Cineart Shopping Cidade, na sala 1 do Cineart Shopping Del Rey, na sala 1 do Cinemark Diamond Mall e na sala Premier do Cineart Ponteio Lar Shopping. Também está em cartaz na sala 8 do Pátio Savassi, que funciona até esta sexta.

“Conclave”, que venceu o Bafta, considerado o Oscar britânico, pode ser visto na sala 9 do Cinemark BH Shopping, nas salas 1 e 2 do Cinemark Diamond Mall e na sala 1 do Centro Cultural Unimed-BH Minas.



Com relação aos teatros, a situação é diametralmente oposta. Não há nada programado para os palcos da cidade no período carnavalesco. Apenas o Cine Theatro Brasil Vallourec aderiu à folia, mesmo assim, sem abrir as portas para o público.

O centro cultural localizado na Praça Sete, no Centro da cidade, promove, de sábado (1/3) a terça-feira (4/3), o Carnavaranda, uma extensão do projeto Música na Varanda, com uma série de shows que dialogam com a festa de Momo. As varandas do Cine Brasil, localizadas na avenida Amazonas e na rua Carijós, servirão de palco para atrações que se apresentam gratuitamente durante os intervalos das passagens dos blocos de rua.

De volta ao cartaz

A proximidade do Oscar fez com que “Duna: parte 2” voltasse ao cartaz, com sessões na sala IMAX do Cineart Boulevard Shopping e na sala 3 do Ponteio. O mesmo ocorreu com “A substância”, estrelado por Demi Moore, considerada a mais séria concorrente de Fernanda Torres na disputa pela estatueta de Melhor Atriz.

O longa tem sessões nesta sexta (28/2), às 20h20, e amanhã, às 20h40, na sala 4 do Cinemark Diamond Mall. “Nickel Boys” pode ser visto na plataforma Prime Video e “Wicked” está disponível para aluguel e compra por vídeo sob demanda.