‘Ainda estou aqui’: seguidores de Fernanda Torres aumentaram 535% com filme

Por causa do filme "Ainda estou aqui", Fernanda Torres ganhou muitos seguidores em seu perfil no Instagram. Segundo levantamento da Nexus, nos quase nove meses da campanha do longa de Walter Salles pelo Oscar, o número cresceu 535%.

Fernanda Torres tem 4,3 milhões de seguidores nas redes sociais Reprodução / Instagram

Em junho, dois meses antes da exibição do filme no Festival de Veneza, Fernanda tinha 683 mil seguidores. No momento da publicação desta reportagem, ela tem quase 4,4 milhões de seguidores na rede social.

Segundo o levantamento, foram 3,65 milhões de novos seguidores neste período. Desses, 2,12 milhões foram adicionados em janeiro. O maior crescimento do perfil de Torres foi entre 4 e 10 de janeiro, na semana em que ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama.

De acordo com o Google, as buscas por Fernanda Torres também dispararam durante o período da premiação. Além do Brasil, as pesquisas foram feitas em Portugal, Irlanda, Canadá e Austrália.

Fernanda concorre ao Oscar de Melhor Atriz, no próximo domingo (2/3), por sua performance em “Ainda estou aqui”. O filme também é indicado aos prêmios de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Onde assistir ao Oscar?

A cerimônia do Oscar será transmitida ao vivo e com tradução simultânea na TV aberta pela TV Globo. A transmissão será para todo o país, exceto para o Rio de Janeiro, por conta dos desfiles das escolas de samba. Os cariocas vão poder acompanhar pela internet, pelos sites G1 e Gshow.

Na TV por assinatura, a transmissão do TNT vai estar disponível. No streaming, assinantes da Max vão poder assistir à cerimônia, sem nenhuma cobrança adicional.