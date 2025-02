Gene Hackman: relembre papéis do ator de 'Os Imperdoáveis' e 'Superman'

(FOLHAPRESS) - O ator Gene Hackman, vencedor de dois Oscars, morreu aos 95 anos de idade nesta quinta-feira (27/2). Ele e sua esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos em sua casa, no estado americano do Novo México.

Hackman atuou em clássicos aclamados pela crítica como "Operação França" e "Os Imperdoáveis", papéis que lhe renderam dois prêmios da Academia, além de sucessos comerciais como "Superman - O Filme", com Christopher Reeve, e "Bonnie e Clyde".

Ele começou a atuar nos anos 1970. Creditado em 80 filmes, seus últimos papéis de destaque foram em "Os Excêntricos Tenenbaums" (2001), de Wes Anderson, e "Uma Eleição Muito Atrapalhada", de 2004.

Conheça mais sobre a carreira de Gene Hackman e relembre seus principais filmes:

Superman

Gene Hackman viveu um dos mais icônicos vilões das histórias de quadrinhos: Lex Luthor. Em "Superman - O Filme", de 1978, e "Superman 2 - A Aventura Continua", o ator estrelou ao lado de Christopher Reeve, Marlon Brando e Ned Beatty.

Ambos os filmes foram um sucesso. "Superman - O Filme", com orçamento de produção de US$ 55 milhões (cerca de R$ 317,6 milhões, na cotação atual), foi o filme mais caro a ser produzido até então e faturou US$ 300 milhões (R$ 1,7 bilhão) nos cinemas.

A continuação, que tinha um orçamento de produção de US$ 54 milhões (R$ 311,8 milhões), acabou arrecadando US$ 190 milhões (R$ 1,1 bilhão).

O primeiro filme foi indicado ao Oscar nas categorias de melhor edição, melhor música e melhor mixagem de som, e venceu o prêmio da Academia de melhores efeitos visuais.

A série de filmes acompanha as origens do super herói Superman, além do seu trabalho como repórter, seu romance com Lois Lane e sua luta constante contra Lex Luthor.

Os Imperdoáveis

Um de seus maiores sucessos é "Os Imperdoáveis", filme de faroeste de 1992 dirigido e protagonizado por Clint Eastwood. Além de Eastwood e Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris e Francis Fisher complementam o elenco de peso.

Foi indicado a nove categorias do Oscar e recebeu o prêmio de melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante (pela interpretação de Hackman) e melhor montagem.

O longa acompanha um grupo de pistoleiros que se unem para um último trabalho. Foi aplaudido por desmistificar o gênero do Velho Oeste, já que não glorifica a violência e a expõe como consequência da insegurança masculina.

Hackman faz Little Bill Daggett, xerife local e pistoleiro que se opõe ao personagem de Eastwood, em uma cidade no estado do Wyoming, nos Estados Unidos dos anos 1880.

Os Excêntricos Tenenbaums

Dirigido por Wes Anderson, esse longa de 2001 acompanha a extravagante família Tenenbaum: Royal , vivido por Gene Hackman, resolve lutar pelo amor de sua ex-mulher após mais de duas décadas de separação e, com esse fim, reúne os filhos do casal, vividos por Ben Stiller, Gwyneth Paltrow e Luke Wilson.

A comédia foi indicada ao Oscar de melhor roteiro original, escrito pelo próprio diretor (inspirado parcialmente pelo divórcio de seus pais) em parceria com Owen Wilson. Também rendeu a Hackman o Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical.

Anderson comentou que escreveu o papel de Royal pensando em Hackman. O ator quase recusou o convite, mas eventualmente aceitou a oferta.

Bonnie e Clyde - Uma Rajada de Balas

Um dos principais papéis de Hackman em uma produção de destaque foi em "Bonnie e Clyde", de 1967, dirigido por Arthur Penn. O longa conta a história do casal homônimo que se apaixona e embarca em uma carreira de crimes que os torna procurados nos Estados Unidos.

Considerado como um dos primeiros filmes da era Nova Hollywood, foi um símbolo da contracultura e inspirou cineastas por abordar sexo e violência abertamente. Conquistou o Oscar de melhor ator coadjuvante (com a interpretação de Estelle Parsons), assim como o de melhor fotografia.

Hackman fazia o papel de Buck Barrow, irmão mais velho de Clyde, vivido por Warren Beatty, que se envolve com sua esposa, Blanche (Parsons) nos crimes cometidos por ele e Bonnie Parker (Faye Dunaway) durante a Grande Depressão.

Operação França

Dirigido por William Friedkin, esse suspense policial de 1971 conta a história de policiais em Nova York que buscam acabar com o esquema de tráfico de drogas de um rico contrabandista francês. Hackman e Roy Schneider são os detetives Popeye e Cloudy, respectivamente.

Foi o primeiro filme com classificação de 16 anos a receber o Oscar de melhor filme. A Academia premiou a atuação de Hackman e a direção de Friedkin, além de melhor edição e melhor roteiro adaptado. Hackman também recebeu o Globo de Ouro por sua atuação.

O American Film Institute já incluiu o longa em várias de suas listas de melhores filmes. Apesar de seu orçamento de produção modesto -- US$ 1,3 milhão (R$ 7,5 milhões) --, faturou US$ 51,7 milhões (R$ 298,5 milhões).

A Conversação

Neste filme de 1974, dirigido e roteirizado por Francis Ford Coppola, Hackman é Harry Caul, especialista em vigilância contratado para espionar a conversa de um casal de amantes. Mas o personagem teme que algo trágico ocorra quando suas gravações revelam um possível assassinato.

O elenco também conta com John Cazale, Allen Garfield e Harrison Ford. O suspense neo-noir estreou em Cannes, onde ganhou o maior prêmio do festival. Foi indicado ao Oscar de melhor filme, melhor roteiro original e melhor som.