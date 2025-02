Palácio da Liberdade cai no samba com programação gratuita

No feriado de carnaval, os equipamentos culturais que fazem parte do Circuito Liberdade têm horário de funcionamento diverso, mas a maioria estará fechada de sábado a quarta-feira (5/3). A exceção será o Palácio da Liberdade, que planejou eventos voltados para o público carnavalesco e homenagens a bambas do samba mineiro, como Mestre Conga, Mamão e Ronaldo Coisa Nossa.

A ex-sede do governo de Minas se transforma em “Palácio do Samba” durante os dias de folia, com programação gratuita de hoje (28/2) a terça-feira (4/3) buscando valorizar a trajetória do samba em Belo Horizonte.

Nesta sexta, os pequenos foliões se divertem com atividades infantis que se iniciam às 18h. Às 19h, a agremiação carnavalesca de Ouro Preto Zé Pereira dos Lacaios se apresenta ao lado do Bloco Balanço da Cobra. O grupo Candonguêro toca em seguida.

No sábado (1º/3), das 13h às 21h, o Palácio recebe Quintal do Samba, de Viçosa, com participação dos artistas Raul Martins e Camilo Gan, do Samba de Terreiro. Às 19h30, a Velha Guarda do Baluartes do Samba reúne Nonato do Samba, Paizinho do Cavaco, Bira Favela, Fabinho do Terreiro, Lulu do Império, Luiz Carlos do Pandeiro, Simão de Deus e Christina Valle.

A cantora Silvia Gomes vai se apresentar domingo (2/3) no Palácio da Liberdade, que se transformou na casa do samba neste carnaval Bruno Girundi/Instagram de Silvia Gomes

O bailinho infantil abre a programação de domingo (2/3), seguida pela Roda de Samba Us Kara, de Nova Lima, e apresentação da cantora Silvia Gomes, de Ouro Preto. A Escola de Samba Canto da Alvorada fará show de bateria, acompanhada pela Corte Real Momesca.

Destaques como Ponto do Samba, de Juiz de Fora, Gilmar Batista, de Uberlândia, e Fabinho do Terreiro e Pirulito da Vila, de Itabirito, agitam a segunda-feira (3/3) de carnaval.

Mulheres na terça-feira

Na terça (4/3), o protagonismo feminino se destaca a partir das 15h, com roda de samba composta por Tia Elza (Divinópolis), Fabiana Lima (Montes Claros), Heloísa Almeida (Diamantina) e Ana Proença (Belo Horizonte). Às 18h, apresenta-se o Bloco Afro Feminino.

No encerramento, o show “Mulheres do samba”, com Doris, Luciene Gomes, Eliete Ná, Cacá Monclair, Régia Lopes, Diza Franco, Conceição Oliveira e Cida Reis, convida o público a se despedir do carnaval com muita energia.

O Bloco dos 10 Unidos em desfile pelas ruas do Bairro Santa Tereza Arquivo EM Bloco Leão da Lagoinha, criado em 1947, desfilou pela Avenida Afonso Pena no carnaval de 1958 Arquivo EM - 1/2/1958 Batalha Real durante o carnaval de rua de BH em 1957 Arquivo EM - 28/02/1957 Fantasias que embalavam os carnavais dos primeiros anos da década de 60 Estado de Minas/Reprodução No fim dos anos 50, o carnaval migrou novamente para os clubes de BH Estado de Minas/Reprodução Nos anos 1940, muitos bailes migraram das ruas para os clubes, como o Automóvel Clube Arquivo EM "A maior festa popular já realizada na capital. Enorme multidão aplaudiu as sereias cariocas", informava a edição de 14 de fevereiro de 1947 Estado de Minas/Reprodução Desfile do bloco caricato "Boca Branca" pela Avenida Afonso Pena, no fim dos anos 60 Arquivo EM - 21/02/1963 "Milhares de pessoas fogem do carnaval", mostrava título de reportagem em 12 de fevereiro de 1961 Estado de Minas/Reprodução Desfile do bloco caricato "Galas do Ritmo", do Bairro Horto, quando desfilavam pela Avenida Afonso Pena Arquivo EM - 19/02/1968 Carro do bloco caricato "Crockets" durante o desfile no Centro de BH em 1967 Arquivo EM - 1967 Voltar Próximo

Filmes

Durante o feriadão, o Palácio da Liberdade exibirá filmes mineiros que dialogam com a temática carnavalesca.

Títulos como “O inconfidente do samba” (de Chiquinho Matias, 2013) e “Coisa nossa” (de Carlos Canela, 2012) estão na programação.

Para o folião que quer aproveitar a festa, mas não abre mão de visitar exposições, ainda dá tempo. O Museu de Artes e Ofícios fica aberto hoje, das 11h às 16h30. Em cartaz, “Meu peito é uma ilha”, de Clara Salles.

A CâmeraSete, no Centro de BH, também funciona nesta sexta (28/2), até as 16h, e abriga a exposição fotográfica “Sobre tons”. Já o Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, abre só hoje, das 10h às 17h.

O Palácio das Artes vai funcionar apenas nesta sexta-feira, até as 16h. "Yara Tupynambá: Paisagens da alma mineira” está em cartaz na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard.

Nesta sexta, das 10h às 17h, o Espaço do Conhecimento UFMG oferece oficinas de arcos de carnaval personalizados que podem ser levados para casa.

O CCBB BH estará aberto nesta sexta, das 10h às 15h, e volta a funcionar na quarta-feira, das 12h às 22h.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro