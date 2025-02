BH é a capital da folia a partir desta sexta (28/2). Veja agenda dos blocos

Blocos animam Belo Horizonte a partir desta sexta-feira (28/2), levando para as ruas samba, baião, xote, afoxé, pop e ritmos afro-brasileiros. Este ano, 568 grupos se inscreveram na prefeitura da capital, que espera 6 milhões de foliões na cidade. No sábado (1º/3), como já é tradição, o bloco Então, Brilha! abre oficialmente o carnaval de BH, com seu desfile ao amanhecer.

• SEXTA (28/2)

>> PASSA LÁ NO RH



As ruas da Savassi serão tomadas pelo pequeno trio elétrico do bloco Passa Lá no RH, nesta sexta-feira (28/2), a partir das 17h30. A concentração será na Rua Tomé de Souza, 845, com repertório de axé e samba-reggae, a cargo de DJs e da banda Arautos do Gueto.

>> ORISAMBA



OriSamba comemora seus 10 anos no cortejo “Regente da folia”, nesta sexta (28/2), às 19h, em frente à Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente (Rua Fagundes Varella, 99, Lagoinha). No domingo (2/3), o desfile sai às 10h da Rua Itapecerica, 311, Lagoinha. Músicas de Gilberto Gil, Sérgio Pererê, Olodum e Ilê Aiyê compõem o repertório.

>>RODA DE TIMBAU



Nesta sexta (28/2), às 19h30, o Bloco Roda de Timbau sai em cortejo em homenagem ao percussionista cubano Santiago Reyther, morto em 2023. Com 100 ritmistas, o desfile parte da Avenida Augusto de Lima, 1.883, Barro Preto.

>> BAIÃO DE RUA



Dedicado à cultura nordestina, o bloco Baião de Rua vai do baião, xote, arrasta-pé e xaxado ao coco e afoxé. Com o tema “Animais na Amazônia”, o cortejo será nesta sexta (28/2), às 20h, na Rua Marechal Deodoro, 50, Floresta.

Foliões do Bloco Fúnebre estarão de volta à Praça da Bandeira, nesta sexta-feira (28/2) à noite Túlio Santos/EM/D.A Press

>> BLOCO FÚNEBRE

Inspirado no poema “Morte e vida severina”, de João Cabral de Melo Neto, o bloco Fúnebre comemora seus 10 anos com cortejo hoje (28/2), às 23h, na Praça da Bandeira (Av. Bandeirantes, Serra).

• SÁBADO (1º/3)

>> ENTÃO, BRILHA!



O bloco abre a folia oficial de BH, com concentração ao amanhecer de sábado (1º/3), das 4h às 6h, no Centro, seguindo pela Avenida do Contorno, a partir da esquina com Rua Curitiba. A cantora pernambucana Duda Beat é a convidada do Então, Brilha!, que comemora seus 15 anos com o tema “Raízes do futuro”.

Cedinho, o Então, Brilha! vai saudar o sábado de carnaval, no Centro de BH, com concentração a partir das quatro da manhã Leandro Couri/EM/D.A Press

>> TCHANZINHO ZONA NORTE



O bloco, agora batizado de Tchanzinho Agora Vai, sai no sábado (1º/3), às 8h, na Via das Artes (Av. dos Andradas, 3.560, Pompeia). Augusta Barna, Rafa Câmara e Rubens Aredes são os convidados do cortejo. Gratuito.

>> CARNAVARANDA



As varandas do Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro) serão palco de 20 atrações artísticas.A programação começa sábado (1º/3), a partir das 9h, com Samba da Januário, Baile da Dri, Chico Lobo, Wilson Dias, Billora e Candoguêro. A festa segue de domingo até terça (4/3). Gratuito.

>> QUANDO COME SE LAMBUZA



Com o tema “O carnaval tem todos os ritmos. Só você tem o seu”, o bloco Quando Come Se Lambuza desfila sábado (1º/3), com concentração às 9h, na Avenida Afonso Pena, 546, Centro. A cantora pernambucana Joyce Alana se apresenta durante o cortejo.

>> ALINE CALIXTO



Chamado este ano de Bloco da Calixto é 10!, em alusão à trajetória de 10 anos, o cortejo da cantora tem concentração no sábado (1º/3), às 13h, na esquina de Avenida Amazonas com Rua São Paulo, no Centro.

>> VOLTA BELCHIOR



Homenageando o cantor e compositor cearense (1946-2017), o cortejo do bloco Volta Belchior será no sábado (1º/3), às 14h, na Av. dos Andradas, 3.560, Pompeia. Será lançada a primeira música autoral do Volta, com letra de Celso Moretti.

Vannick Belchior, filha do cantor e compositor Belchior, estará em BH para desfilar no bloco em homenagem ao pai, que sai no sábado (1º/3), na Avenida dos Andradas Ana Peyroton/Pitada de Som/ Instagram

>> ASA DE BANANA



Lembrando vozes femininas da axé music, como Daniela Mercury, Margareth Menezes e Sarajane, o cortejo do bloco Asa de Banana será no sábado (1º/3), às 14h, partindo da Praça Zamenhof, 10, rumo à Av. Assis Chateaubriand, no Bairro Floresta.

>> DJONGA



O rapper mineiro comanda a folia sábado (1º/3), às 14h, em frente ao Xodó, na Praça da Liberdade. Ele receberá os convidados Adriana Araújo, Bia Nogueira, Coyote Beatz, Dougnow, Iza Sabino, Laura Sette, Lisboa, Mac Julia, Marcelo Tofani, Sarah Guedes, Sarah Samp e RT Mallone.

>> TS PARTY BR



O bloco dedicado às músicas da americana Taylor Swift cai na folia sábado (1º/3), às 15h, na Av. Augusto de Lima, 1.883, Barro Preto.

• DOMINGO (2/3)

>> LAGUM



A banda mineira Lagum comanda pela segunda vez seu bloco de carnaval, que sai no domingo (2/3) com o tema “A ilha da fantasia”, inspirado na canção “Meu esquema”. Com trio elétrico, o cortejo tem concentração às 7h, na Rua Sergipe, 939, Funcionários.

>> BEIÇO DO WANDO



Com o tema “Quero vê-la sorrir”, o Beiço do Wando sai em cortejo no domingo (2/3), às 8h, da Av. Brasil, 1.245, Funcionários. O desfile terá a participação do grupo Fat Family, que fez sucesso nos anos 1990 e 2000.

>> ME BEIJA QUE EU SOU PAGODEIRO



Com Raça Negra, Katinguelê, Só Pra Contrariar e Art Popular no repertório, o bloco se concentra domingo (2/3), a partir das 9h, na Praça da Liberdade e desce a Avenida João Pinheiro.

>> BLOCO DA ESQUINA



O Bloco da Esquina celebra a infância com o tema“Bola de meia, bola de gude”, sucesso de Milton Nascimento e Fernando Brant. O cortejo sai no domingo (2/3), às 8h, da Av. dos Andradas, 3.560, Pompeia.

>> PENA DE PAVÃO DE KRISHNA

Inspirado em divindades hindus e africanas, o bloco promove cortejo ao ritmo do ijexá. O desfile de domingo (2/3) começa às 8h, na Av. José Cândido da Silveira, 1.900, Horto.

Todo mundo fica 'blue' no bloco Pena de Pavão de Krishna, que este ano vai sair domingo (2/3), no Horto Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

>> BLOQUIM DUBEM



A folia do Bloquim duBem, neste domingo (2/3), vai reunir circo, música infantil, tambores e desfile com crianças. Circo Irmãos Simões, Pierre André, Quintal da Guegué e Oficina Tambolelê comandam o cortejo, a partir das 12h, no Parque Professor Marcos Mazzoni (Rua Deputado Bernardino de Sena Figueiredo, 1.022, Cidade Nova).

>> BAIANEIROS



A energia do carnaval de Salvador marca dupla presença em BH com o bloco Baianeiros. No domingo (2/3), às 12h, o desfile será na Av. Altamiro Avelino Soares, Bairro Castelo. Na terça (4/3), o cortejo do grupo parte às 13h da Av. Amazonas, 533, no Centro.

>> JÂNGALOVE



Bloco da Família, Bloco da Dri, cantora Rayra Miranda, DJs Kriok e Humberto Bonaldi se unem ao Bloco Jângalove no domingo (2/3), a partir das 12h, na Rua Outono, 523, Cruzeiro, em frente ao bar Jângal.

>> SAMBA QUEIXINHO



Em homenagem à escritora mineira Carla Madeira, autora de “Tudo é rio”, o bloco desfila no domingo (2/3), às 13h30. O cortejo parte da Praça da Liberdade, 10, em frente à Casa Fiat, no Funcionários.

>> AFOXÉ BANDARERÊ



No domingo (2/3), às 14h, na Praça do México, na Concórdia, o Afoxé Bandarerê homenageia a divindade do candomblé Oxumarê. O tema deste ano foi composto por Maíra Baldaia, Bruno Odessi e Tata Kilunji.

Bloco Havayanas Usadas vai homenagear Michael Jackson na Avenida dos Andradas.Desfile será na segunda-feira de carnaval (3/3) Leandro Couri/EM/D.A Press

• SEGUNDA (3/3)

>> BAIANAS OZADAS



Unindo Bahia e Minas, Baianas Ozadas tem cortejo na segunda-feira (3/3), a partir das 8h, na Avenida Afonso Pena em frente à Igreja São José, no Centro. O tema será “Mulher você gera o mundo: mais respeito, mais amor”. A cantora Fabiana Cozza é a convidada.

>> SEBÁ



Criado pelo cantor e compositor Sebá, o bloco que homenageia a música do Norte de Minas estreia na segunda (3/3). A concentração será às 8h na Rua Sapucaí, 105, Floresta. Augusta Barna, Edssada, Jeffim do Swing Safado e Manana são os convidados.

>> NÃO ME ENTREGO PROS CARETAS



O bloco foi criado pela banda mineira Lamparina. O cortejo contará com Sem Manicômios e Sem Prisões, além de Amandona e da banda Piraboa. Concentração na esquina de Rua Sergipe com Av. Brasil, no Funcionários, às 9h de segunda-feira (3/3).

>> CORTE DEVASSA



O bloco de rua que dispensa o trio elétrico sai na segunda-feira (3/3). A concentração está marcada para as 9h, na Rua dos Tabaiares, 100, Floresta, com desfile das 10h às 15h.

>> HAVAYANAS USADAS



Na segunda-feira (3/3), o cortejo do Havayanas Usadas sai às 10h da Avenida dos Andradas, 3.700, Pompeia. O tema é “Eles não ligam para a gente”, inspirado nos 30 anos do clipe de “They don’t care about us”, de Michael Jackson. Sandra de Sá é convidada.

>> GANDAHIA



Após hiato de cinco anos, o cortejo do bloco Gandahia sai na segunda (3/3), a partir das 11h, na Av. Aggeo Pio Sobrinho, 401, Buritis. Geisa Carneiro comanda o trio elétrico.

>> UNIDOS DO BARRO PRETO



O bloco realiza seu 13º desfile na segunda (3/3), às 11h, na Avenida Augusto de Lima com Rua Tenente Brito Melo, no Barro Preto.

>> O LEÃO DA LAGOINHA



Mantendo a tradição, o cortejo do bloco mais antigo de Belo Horizonte, com 78 anos, tem concentração nesta segunda (3/3), às 14h, na Rua Itapecerica, 900, Lagoinha. Às 18h30, o Leão participa da abertura do desfile oficial dos blocos caricatos, na Praça da Estação.

>> ALCOVA LIBERTINA

O bloco desfila na segunda (3/3), com concentração às 14h, na Av. Brasil, 1.285, Santa Efigênia.

Baianas Ozadas volta à Avenida Afonso Pena, na segunda-feira (3/3), com desfile inspirado nas mulheres Edésio Ferreira/EM/D.A Press

• TERÇA (4/3)

>> FUNK YOU



Dedicado a unir ritmos carnavalescos ao funk carioca, o bloco Funk You presta homenagem ao Furacão 2000 no cortejo da terça (4/3). A concentração será às 8h, na esquina de Avenida Amazonas com Rua São Paulo, no Centro, com desfile das 9h às 13h.

>> JUVENTUDE BRONZEADA



Com o tema “A vida presta”, inspirado na frase de Fernanda Torres, que concorre ao Oscar de Melhor Atriz neste domingo, o bloco Juventude Bronzeada desfila na terça (4/3), a partir das 9h. Estará concentrado na Av. Assis Chateaubriand, 127, Floresta. O rapper mineiro FBC é o convidado do cortejo.

>> CHEGA O REI



O bloco em homenagem a Roberto Carlos também traz canções de Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Gilberto Gil e Sidney Magal. O cortejo será na terça (4/3), às 10h, na Rua Frei Conceição Veloso, 145, Bairro João Pinheiro.

>> BARTUCADA



Lendas urbanas de BH, como a “Loira do Bonfim” e “Cintura Fina”, compõem o desfile da Bartucada, que celebra seu 53º carnaval. O trio elétrico sai na terça-feira (4/3), às 14h, da Av. Brasil, 1.145, Funcionários.

>> BLOCO DA MELODY



A jovem cantora Melody, dona de sucessos como “Barbie de chapéu”, traz seu bloco de carnaval a Belo Horizonte na terça (4/3). A concentração será às 14h, na Avenida Getúlio Vargas, 1.515, Savassi

>> TRIO DO ALOK



O DJ Alok e seu trio elétrico, com música eletrônica, saem na terça (4/3), a partir das 14h. Concentração na Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro.

>> PISA NA FULÔ



O cortejo com o tema “Ser tão Belô” será na terça (4/3), às 16h, na Via 710, no Bairro Dom Joaquim. O cantor e compositor paraibano Chico César fará participação especial no desfile.

Bloco Pisa na Fulô, que sai terça-feira (4/3), no Bairro São Joaquim, convidou o músico paraibano Chico César para desfilar em BH Leandro Couri/EM/D.A Press

• QUARTA-FEIRA DE CINZAS (5/3)

>> LUA DE CRIXTAL



Na quarta-feira de cinzas (5/3), o bloco Lua de Crixtal, criado em homenagem a Xuxa, sai às 10h, na Rua Aarão Reis, 554, Centro.

>> BLOCO DA SAUDADE



“Enterrar as tristezas e ressuscitar a alegria”. Este é o lema do Bloco da Saudade, que convida o folião a se despedir do carnaval com fantasias que remetem ao mundo dos mortos e das assombrações. Concentração às 15h de quarta-feira de cinzas, na Rua Arcos, 750, Bairro Saudade.

* Estagiárias sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria