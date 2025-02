Inhotim fica aberto durante o carnaval e na quarta-feira de cinzas (5/3)

O museu a céu aberto de Inhotim, em Brumadinho, ficará aberto durante o feriado de carnaval, deste sábado (1º/3) a terça-feira (4/3), das 9h30 às 17h30. A visita ao jardim botânico e às galerias de arte contemporânea é alternativa para quem deseja escapar da folia, afirma Gleyce Kelly Heitor, diretora de Educação do Instituto Inhotim.



“A nossa abertura no carnaval é uma oportunidade para quem está passando por Belo Horizonte conhecer o instituto. Durante todos os dias de feriado, incluindo a quarta-feira de cinzas, o público poderá aproveitar o passeio”, diz Gleyce Heitor.



Na quarta-feira de cinzas (5/3), o horário de funcionamento muda para 9h30 às 16h30, com entrada franca. O ingresso deve ser retirado na plataforma Sympla.



O Ateliê Circulante ganha nova roupagem durante o carnaval. Essa iniciativa do programa educacional do Instituto Inhotim convida o público a vivenciar os jardins como espaços de criação em meio à natureza.

Carrinhos do Inhotim entram no clima da folia e vão ganhar enfeites à escolha dos visitantes Guiga Guimarães/divulgação



“O Ateliê Circulante é um carrinho similar ao que transporta o público do museu, mas, em vez de levar pessoas, transporta materiais, convites e ideias de tudo o que pode ser feito nos dias de visitação”, explica Gleyce Heitor. “No carnaval, nós transformamos o ateliê em carro alegórico”, revela.

Durante o feriado, a partir das 14h, ele vai passear pelo parque, convidando à reflexão sobre a importância dos carros alegóricos para as escolas de samba brasileiras. Coletivamente, os visitantes poderão enfeitar o veículo.



Galerias distribuídas pelo imenso parque proporcionam imersão diferenciada na arte contemporânea, reunindo obras de autores de diversas nacionalidades.



Inaugurada em outubro do ano passado, a mostra “Tangolomango”, da belo-horizontina Rivane Neuenschwander, abriga diferentes aparatos, como pintura, fotografia e vídeo, visando lidar com questões relativas à infância, história, ecologia e política. A exposição está em cartaz na Galeria da Mata.



Já “Esconjuro”, mostra do mineiro Paulo Nazareth, repensa o relacionamento das pessoas com a terra a partir de pinturas e instalações expostas na Galeria Praça. A cada estação, “Esconjuro” passa por modificações, visando acompanhar as subdivisões climáticas do planeta.



“A exposição de Rivane Neuenschwander é muito interessante para quem vem com a família, especialmente com crianças, por abordar temas relativos à infância de maneira lúdica. A galeria de Paulo Nazaré oferece experiência única, pois se renova a cada estação”, explica Gleyce Heitor.



O Inhotim realiza também ações sociais envolvendo os moradores de Brumadinho. Destinada à mulher que busca transformar sua carreira por meio de ferramentas artísticas, uma delas oferece bolsa permanência para mães com mais de 18 anos.



Já o LAB Jardim propõe imersão teórica e prática em jardinagem, com base nas ideias de sustentabilidade e de conservação ambiental. As inscrições para o LAB Mães vão até 14 de março, enquanto o prazo para o LAB Jardim se encerra em 10/3. Informações no site do instituto.





INHOTIM



Rua B, 20, em Brumadinho. Aberto de sábado (1º/3) a terça-feira (4/3), das 9h30 às 17h30. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Na quarta-feira (5/3), vai funcionar das 9h30 às 16h30, com entrada franca. Venda e retirada de ingressos na plataforma Sympla.





