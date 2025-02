Cannes, Globo de Ouro e mais: prêmios que Fernanda Torres ganhou no cinema

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Indicada ao Oscar de Melhor Atriz, por sua performance no filme “Ainda estou aqui”, Fernanda Torres venceu seu primeiro prêmio importante da carreira em 1985. Na ocasião, ela foi escolhida Melhor Atriz no Festival de Cinema de Gramado, com o filme “A marvada carne”. Desde então, ela coleciona diversas premiações que marcam sua carreira nas telonas.

Em 1986, venceu o Festival de Cinema de Cannes, na categoria Interpretação Feminina pelo filme “Eu sei que vou te amar”. A atriz foi a primeira brasileira a levar uma Palma de Ouro.

No mesmo ano, venceu o Nantes Three Continents Festival, levando o prêmio de Melhor Atriz. Na ocasião, a atuação premiada foi pelo filme “Com licença, eu vou à luta”.

O próximo prêmio foi em 1999, no Festival de Cinema de Brasília. Fernanda levou o prêmio de Melhor Atriz pelo filme “Gêmeas”.

Em 2000, levou o Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) de Melhor Atriz – Cinema. O filme era “O primeiro dia”.

Cinco anos depois, levou o título de Melhor Atriz de Comédia no Blockbuster Entertainment Awards, por “Os normais: o filme”. A produção teve outras duas indicações no prêmio: Melhor Beijo e Melhor Par Romântico, marcando a química do casal Rui e Vani, interpretado por Luiz Fernando Guimarães e Fernanda.

Em 2006, foi escolhida Melhor Atriz no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara. O filme premiado foi “Casa de areia”, protagonizado por Fernanda e pela mãe, Fernanda Montenegro. A direção era do marido da atriz, Andrucha Waddington.

Já com “Saneamento básico, o filme”, levou o Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro. O título de Melhor Atriz foi dado em 2008.

Sucesso de ‘Ainda estou aqui’

Depois de um hiato de 16 anos, Fernanda voltou a vencer prêmios de cinema em 2024, dando início à temporada vencedora de “Ainda estou aqui”, dirigido por Walter Salles. Confira a lista:

Além disso, Torres foi vice-campeã do prêmio de Melhor Performance Protagonista da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles (2024); e de Melhor Atriz na Puerto Rico Critics Association.

Fernanda ainda é indicada aos prêmios de Melhor Atriz no OFTA Awards e no VHS Awards. Além disso, concorre à estatueta no Oscar.

Na corrida pelo Oscar, "Ainda estou aqui" concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres Sony Pictures/divulgação A americana Mikey Madison é a mais jovem concorrente a Melhor Atriz. Aos 25 anos, protagoniza o filme 'Anora', de Sean S. Baker. Madison interpreta a prostituta de luxo que impulsivamente decide se casar com um jovem oligarca russo, mas a família dele decide anular a união dos dois. O longa disputa seis Oscars. Universal Pictures/divulgação "Filmes como 'A Substância' reagiram fortemente contra uma cultura que considera as mulheres descartáveis", disse Martha Lauzen, autora do relatório Mubi/divulgação A espanhola Karla Sofía Gascón, de 52 anos, é a primeira artista trans indicada a Melhor Atriz no Oscar. Concorre pela interpretação de Emilia Pérez no longa homônimo de Jacques Audiard. O filme é indicado em 13 categorias. Gascón faz o papel de um chefão de cartel que passa pela transição de gênero. Paris Filmes/divulgação A britânica Cynthia Erivo, de 38 anos, já foi indicada ao Oscar de Melhor atriz em 2019 por 'Harriet'. Este ano, ela concorre por 'Wicked', do diretor Jon M. Chu. Faz o papel de Elphaba, jovem de pele verde com poderes fantásticos, incompreendida e tachada de Bruxa Má do Oeste. É a única negra indicada ao Oscar 2025. 'Wicked' disputa 10 estatuetas. Universal Pictures/divulgação Voltar Próximo

Oscar 2025

Além do título de Melhor Atriz, pela performance de Fernanda Torres, “Ainda estou aqui” também concorre às estatuetas de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A cerimônia está marcada para este domingo (2/3).

A cerimônia do Oscar será transmitida ao vivo e com tradução simultânea na TV aberta pela TV Globo. A transmissão será para todo o país, exceto para o Rio de Janeiro, por conta dos desfiles das escolas de samba. Os cariocas vão poder acompanhar pela internet, pelos sites G1 e Gshow.

Na TV por assinatura, a transmissão do TNT vai estar disponível. No streaming, assinantes da Max vão poder assistir à cerimônia, sem nenhuma cobrança adicional.