Teaser de 'Shrek 5' surpreende fãs com novo visual de personagens: "Inacreditável"

A mudança no estilo da animação consolidada pela franquia de Shrek gerou um choque para os fãs dos filmes após a DreamWorks divulgar, nesta quinta (27/2), o primeiro teaser de Shrek 5. O destaque visual dos personagens queridos foi motivo de muitos memes e reclamações nas redes sociais.

Assista:

Embora alguns internautas argumentem que as feições simbolizam a passagem do tempo nos personagens desde o último filme, de 2010, a mudança na família de ogros pelo estúdio não foi aprovada pela maioria. Até o personagem Burro aparece com traços diferentes no vídeo, o que foi comentado no X (antigo Twitter) como um re-design desnecessário por um usuário.

“Depois desse teaser horroroso de Shrek 5, vamos fingir que Shrek para Sempre é realmente o último filme da franquia e encerrou de forma perfeita. Inacreditável fazer uma continuação com um design horrível, sendo que o padrão da franquia é EXCELENTE!”, comentou uma internauta no X. “Eles (os personagens) não só parecem mais modernos, mas perderam os detalhes realistas e ficaram mais cartunescos, especialmente nas expressões”, disse outro.





“E se esse teaser de Shrek 5 foi um teste da dreamworks para saber o que o público ia achar da animação, aí como a maioria não gostou, vão refazer, lançar um novo com novo design e bombar na internet, tipo sonic feio e sonic bonito?”, ponderou um internauta.

Algumas opiniões consideram a mudança como uma tentativa de atrair a geração mais nova para um novo público da franquia, mas que resulta na decepção do público fiel que acompanhou a saga desde o início.

Entretanto, o Reino de Tão Tão Distante recebe uma nova personagem: a filha de Shrek e Fiona, dublada por Zendaya na versão em inglês. A atriz integra o elenco do filme juntamente com Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz.

Segundo o teaser, o novo filme de Shrek chega aos cinemas no Natal de 2026.

A nova produção será dirigida por Walt Dohrn, que trabalhou em Shrek 2 e Shrek Terceiro como roteirista e artista, e Conrad Vernon, que comandou a continuação de 2004. O quarto e último filme da franquia até então, Shrek Para Sempre, já havia afetado negativamente a opinião de alguns fãs sobre a história.

