Carnaval de BH: foliões se inspiram em Fernanda Torres e criam fantasias

No embalo do primeiro dia oficial do Carnaval de BH, foliões estão se inspirando em Fernanda Torres para criar fantasias cheias de humor e criatividade. Para homenagear a atriz está valendo todo tipo de fantasia. Seja referências a personagens marcantes da TV, até estatuetas do Oscar. O público está empenhado para homenagear a brasileira à espera da premiação.

No Tchanzinho Zona Norte, quem se dedicou na pintura corporal foi o economista Wallace Souza, de 33 anos, que, dourado da cabeça aos pés, se fantasiou de estatueta do Oscar. A inspiração veio da indicação de Fernanda para melhor atriz pelo filme “Ainda estou aqui”.

A expectativa do folião é que a artista volte com a estatueta para casa. “Totalmente, já é dela. A gente já ganhou. Mas se não der está bom também. Ela estar lá já é uma conquista”, comenta o economista, carioca, que mora há seis anos em BH. “A diferença do carnaval (do Rio) para o daqui é só a quantidade de pessoas, porque a animação já está parecida”, disse.

Os amigos Erick Mayrink, de 25, e Pablo Honorato, de 32, também chamaram a atenção no cortejo do Tchanzinho. Eles escolheram representar, respectivamente, a dupla Fátima e Sueli, da série “Tapas e beijos” - interpretadas por Fernanda Torres e Andrea Beltrão.

Para o Oscar, a expectativa dos amigos é que “Ainda estou aqui” ganhe como Melhor Filme Internacional. Com relação à premiação da Fernanda Torres, os amigos acreditam que a disputa será difícil, mas seguem na torcida pela brasileira.

“A atuação dela foi maravilhosa. Ela conseguiu mostrar para o mundo um pouco do contexto do aconteceu no Brasil durante a ditadura militar”, disse Erick.