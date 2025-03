Carnaval BH: fila no banheiro autolimpante chega a quase meia hora

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O primeiro banheiro público autolimpante de Belo Horizonte foi colocado à prova na folia deste sábado (1/3). Instalado na Praça da Estação, o equipamento serviu aos foliões do bloco Então, Brilha, que terminou o desfile no local e atraiu milhares de pessoas para o centro da capital mineira.



A novidade foi bem recebida, mas a longa espera desanimou muita gente. Durante o auge do desfile do Então, Brilha, a fila chegou a ter quase 30 pessoas, com tempo de espera de mais de 25 minutos. Para alguns, valia a pena. Para outros, o jeito foi buscar alternativas.



A assistente social Maria dos Anjos, de 69 anos, elogiou o banheiro e destacou que a estrutura é mais confortável para as mulheres. "A gente não fica com medo de cair ou encostar na sujeira. Se tiver bebido muito, eu sempre acho que vou cair no banheiro químico", disse. Ela ainda sugeriu que amigos pudessem entrar juntos para agilizar a fila.



Para a analista contábil Larissa Andrade, de 24, a instalação de banheiros acessíveis é um ponto positivo. Com mobilidade reduzida, ela conta que, em outros anos, precisava entrar em bares para usar o banheiro. "Gosto muito de Carnaval, mas sempre preciso procurar um lugar acessível. Esse banheiro facilita muito", comentou.



Enquanto isso, na parte de trás dos banheiros químicos, a reportagem flagrou uma cena já conhecida do Carnaval: homens improvisando um "banheiro alternativo". Alguns chegaram a formar fila para urinar atrás das cabines.



O banheiro autolimpante tem uma estrutura de aço inoxidável com duas cabines, uma masculina e outra feminina. O acesso é acionado por sensores, e os usuários encontram vaso sanitário, pia, dispensador de sabonete líquido, papel higiênico e secador de mãos. Tudo funciona automaticamente, inclusive o descarte do lixo, feito diretamente no vaso sanitário.



A permanência máxima é de 10 minutos, e o sanitário opera gratuitamente das 6h às 22h. No entanto, durante a tarde deste sábado, um dos banheiros ficou fora de operação por quase 30 minutos, o que aumentou ainda mais a espera. Além disso, foliões perceberam que o intervalo entre as limpezas parecia ter sido prolongado ao longo da festa.



A Prefeitura de Belo Horizonte informou que outro banheiro autolimpante já foi instalado na Praça Rio Branco, no Centro, e está em fase de testes. Até o fim do primeiro semestre, a administração municipal pretende instalar mais três unidades: uma na Praça Sete, outra na Praça Raul Soares e uma terceira na Rua dos Tabaiares, no bairro Floresta.