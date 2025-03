Carnaval de BH começa com chuvinha preguiçosa em bloco afro pop

A avenida Augusto de Lima, no Barro Preto, ficou animada e colorida na noite de sexta-feira que abriu o Carnaval de BH. O bloco A Roda ocupou os dois sentidos da avenida com foliões contagiados pelo ritmo de inspirações africanas que embalaram o grupo.

O desfile estava marcado para começar às 20h30, quase na esquina com avenida Barbacena. Ao passar do Fórum Lafayette, o bloco recebeu uma chuva leve, mas suficiente para dar uma refrescada na abertura da folia, período atualmente marcado por altas temperaturas.

Com repertório bastante percussivo e dedicado a ritmos do axé e afro pop, o bloco caminhou no início da madrugada em direção à Praça Raul Soares, e o ânimo dos foliões não dava pistas de estar perto do fim.

O grupo prestou homenagem ao percussionista cubano Santiago Reyther, músico que morou durante anos em BH e atuou na cena local com dedicação ao repertório afro latino. Ele faleceu em dezembro de 2023.

