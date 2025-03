Hoje tem bRilha!, Tchanzinho, Djonga, Haja Amor...

Mais uma vez, Belo Horizonte inicia hoje a maratona dos quatro dias oficiais de carnaval em grande estilo. Brilho, fantasias, cores e alegria já tomaram conta das ruas da capital mineira, mas neste sábado a folia entra no nível máximo. Dos bloquinhos matinais aos trios elétricos que atravessam a madrugada, a cidade se transforma em palco para a festa mais esperada do ano. Já na largada, a programação tem batuques para todos os gostos. Dos clássicos Então, Brilha! e Tchanzinho Zona Norte aos novos queridinhos como o Bloco do Djonga, opções não faltam para quem quer se divertir no ritmo de Momo.



Para comemorar seus 15 anos, o Brilha!, que tradicionalmente inicia o desfile nesta madrugada, leva para as ruas o tema “Raízes do futuro” com a promessa de fazer uma conexão entre o passado e os próximos passos do bloco. A expectativa dos organizadores é de reunir em torno de 300 mil foliões – a saída acontece na esquina da Rua Curitiba com a Avenida do Contorno, na Região Central.



A escolha do tema foi feita no segundo semestre do ano passado, buscando algo que conversasse com o aniversário de 15 anos do grupo, explicou Renata Barbosa, diretora artística e de comunicação do bloco. “A ideia é relembrar nossas raízes, as pessoas e os elementos que fazem parte desde o início, lá em 2010, ao mesmo tempo em que pensamos no nosso futuro”, destacou.



O Tchanzinho Zona Norte, que carrega no nome homenagens ao grupo baiano “É o Tchan!” e ao local de surgimento do bloco, chega aos 12 anos de folia com uma personalidade própria. O desfile oficial do coletivo também está marcado para a manhã deste sábado, na Avenida dos Andradas, no Centro.



A novidade para 2025 será o lançamento de duas músicas próprias. A faixa “Me encontra na rua”, já disponível nas plataformas de música, traz referências à mineiridade e à folia belo-horizontina. A sonoridade é bem diferente das músicas do “É o Tchan!”, que caracterizam o bloco, mas promete fazer o público ficar ainda mais animado.



MULTIVERSO EM AVENIDA



No período da tarde, a cantora Aline Calixto estreia na Amazonas com o bloco que leva seu sobrenome. A concentração acontecerá na esquina com a Rua São Paulo, a partir das 13h. Durante esse período, foliões e músicos poderão entrar no clima antes da largada oficial do desfile, programada para as 14h. Para 2025 a proposta é um multiverso de todos os temas que marcaram a história do bloco, como “A África de todos os deuses”, "Divinas divas" e "Calixto nas estrelas".



Novos cortejos, como o Bloco do Djonga e o TS Bloco Party, da Taylor Swift, também geram expectativas no público. Às 14h, na Avenida João Pinheiro, 613, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul, o rapper mineiro comandará o bloco novato que carrega seu nome artístico. Com participações especiais ainda não divulgadas, o desfile será embalado por ritmos como funk, rap, pagode e samba.



Durante os quatro dias de carnaval, foram feitas interdições e desvios no trânsito, na área central, na Pampulha e na Avenida dos Andradas para os desfiles de blocos. No Hipercentro, Savassi e Avenida Brasil, o fechamento será realizado durante todo o período entre 1º e 4 de março, 24 horas por dia. As áreas nos bairros Floresta e Barro Preto terão liberação às 23h. Se for necessário acessar a área hospitalar, a circulação ocorrerá pela Avenida do Contorno, com acesso à Rua Maranhão, além das avenidas Francisco Sales e Augusto de Lima e a Rua dos Caetés (após os desfiles de hoje).



As ruas ao redor do Mineirão serão fechadas duas horas antes dos desfiles dos blocos e reabertas duas horas após a dispersão, nos dias 1º a 4. As vias serão liberadas assim que o serviço de limpeza for finalizado. A Avenida dos Andradas será bloqueada para os desfiles dos blocos. A interdição ocorrerá 24 horas por dia, nos dois sentidos, no trecho entre as avenidas Silviano Brandão e Alphonsus Guimarães.



*Estagiárias sob supervisão do subeditor Rafael Rocha



Faraó 4:59 , Avenida dos Andradas, 337, Centro



Então, Brilha! 5:00 Rua Curitiba, 8, Centro



Bloco da Cinara 8:00 Avenida Brasil, 1285, Funcionários



Tchanzinho Zona Norte 8:00 Avenida dos Andradas, 3560, Pompeia



Bloco do Pamp 8:30 Praça Carlos Chagas, 59, Santo Agostinho



Bloco do Sustendo 8:30 Rua dos Topógrafos, 207, Alípio de Melo



Amigos do Rei 9:00 Rua Levindo Lopes, 231, Savassi



Folia por elas 9:00 Avenida Álvares Cabral, 377, Lourdes



Os baterinhas9:00 Avenida Saramenha, 1479, Guarani



Quando come se lambuza 9:00 Avenida Afonso Pena, 454, Centro



Tamborins tantas 9:00 Praça Zamenhof, 10, Floresta



Bloco afro filhos das águas 10:00 Rua Itabira, 469, Concórdia



Relembrando o Corso do Carnaval dos Anos 50 14:00 Rua Marilia de Dirceu, 104, Lourdes



Bloco Buritis de Guimarães Rosa 14:30 Rua Henrique Badaró Portugal, 143, Buritis



Bloco Clayton e Romário 15:00 Avenida Antônio Abraão Caram, 1001, São Luís



Bloco de Belo 15:00 Avenida Afonso Pena, 1454, Centro



Bloco Demorô 15:00 Avenida Magenta, 536, Vitória



Bloco do Galo 15:00 Rua Christina Maria Assis, 551, Califórnia



Bloco Haja Amor 15:00 Rua Sergipe, 719, Savassi



Bloco Oficina Tambolelê 15:00 Rua São Cosme, 105, Nova Geração



Bloco Oh Terezinha 15:00 Rua Divinópolis, 215, Santa Tereza



Bloco Sucatas 15:00 Rua Garota de Ipanema, 307, Etelvina Carneiro



Diabas de Luneta 15:00 Rua Silva Jardim, 25, Floresta



Gato Escaldado 15:00 Praça Deputado Renato Azeredo, 20, Sion



TS Party BR 15:00 Avenida Augusto de Lima, 1883, Barro Preto



Bloco Unidos do Floresta 15:00 Rua Itajubá, 611, Floresta



Conexão African Beat 15:00 Praça da Liberdade, 770, Savassi



Bloco da Língua 15:00 Rua Santa Rita, 116, São Salvador



Bloco do Improviso 15:00 Rua Maestro Delândrea, 1065, Santa Efigênia



Bloco Rastaxé 15:00 Praça Santa Rita, 420, Esplanada



Bloco Unidos do Parque Izidora 15:00 Rua Marcos Donato de Lima, 399, Ribeiro de Abreu



As Benzedeiras 16:30 Rua do Ramalho, 250, Glória



Bloco Minas com Bahia 17:00 Avenida dos Engenheiros, 600, Castelo



Xô Preconceito! Meu Nome é 17:00 Praça Rui Barbosa, 130, Centro