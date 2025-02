Confira as recomendações para evitar acidentes na estrada no carnaval

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O movimento nas estradas costuma ficar mais intenso nos dias que antecedem os feriados. E no carnaval não é diferente. Porém, antes de pegar a estrada para aproveitar os dias de descanso ou diversão, os motoristas devem adotar cuidados essenciais para tornar a viagem segura, diminuindo os riscos de acidentes.

O alerta é feito pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), que elaborou uma lista dos cuidados que os condutores possam adotar na estrada para ir ao destino e voltar para a casa com segurança (veja no final da matéria).

Quem vai viajar pelas rodovias que cortam Minas Gerais neste carnaval deve ficar atento, pois, apesar de os dias concentradores de tráfego pesado serem esta sexta-feira (28/2) e este sábado (1º/3) e a quarta-feira de cinzas (5/3), histórico levantado pelo Estado de Minas mostra que os acidentes vêm ocorrendo ao longo de todo o recesso.

A reportagem do EM também revelou que a BR-365, entre Montes Claros (Norte de Minas) e Santa Vitória (Triângulo), foi a estrada mais violenta dos últimos dois carnavais em Minas Gerais, concentrando o maior número de mortes – um total de cinco –, acima da BR-040 e da BR-381, que somaram quatro vítimas cada no período. O total de óbitos nessas rodovias mais que dobrou de 2023 para 2024, passando de sete para 15.

O estudo foi feito pelo Estado de Minas com base nos dados de acidentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dos dois últimos carnavais (2024 e 2023), associados às condições das estradas para situar os perigos das rodovias na festa deste ano.

A orientação da Abramet sobre os cuidados nas estradas também considera os dados PRF relativos ao Carnaval 2024, quando foram registrados 1.243 sinistros em rodovias federais, dos quais 1.023 envolveram vítimas com ferimentos, graves e até mesmo fatais. “Observando as causas dos sinistros, reforçamos a necessidade da adoção de alguns cuidados simples, mas que podem ajudar salvar vidas”, afirma o presidente da Abramet, Antônio Meira Júnior.

Entre as recomendações, a Abramet reforça a importância do uso de cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, de dispositivos de retenção infantil (cadeirinhas) apropriados para a idade da criança, o uso do capacete pelo motociclista e a acomodação correta de bagagens e de animais de estimação. Em casos de colisões, os objetos soltos dentro do veículo podem ser arremessados sobre os ocupantes, causando ferimentos.

A Associação também chama a atenção para a importância do bem-estar do condutor do veículo. “O motorista deve ficar atento a possíveis efeitos colaterais de alguns medicamentos, que porventura for utilizar, e não fazer uso de bebidas alcoólicas nem de drogas. Além disso, antes da viagem, quem vai dirigir deve ter uma boa noite de sono e, em trajetos longos, programar pausas para descansar”, complementa Antônio Meira.

Já o diretor científico da entidade, Flávio Adura, alerta para o risco do uso do celular ao volante. “Os riscos em sinistros de trânsito quadruplicam quando se checa mensagens e aumentam em 23 vezes quando elas são digitadas. Se precisar usar o telefone, peça ajuda para o passageiro ou estacione em um lugar seguro”, orienta Adura.

As 10 orientações da Abramet nas rodovias:

1. Motorista e passageiros devem usar o cinto de segurança de três pontos, inclusive no banco traseiro. O cinto de segurança salva vidas;

2. Crianças até atingirem 1,45 de altura ou até 10 anos de idade devem ser acomodadas no banco traseiro do veículo, utilizando equipamentos de segurança apropriados para cada fase do seu desenvolvimento;

3. Respeite a velocidade da via: o excesso de velocidade é uma das principais causas de sinistros graves. Também fique atento às sinalizações de trânsito;

4. Não transporte bagagens no interior do veículo, especialmente no banco traseiro ou no assento do passageiro, pode ser perigoso em caso de frenagem brusca ou sinistro. Objetos soltos podem se tornar projéteis, colocando em risco os ocupantes;

5. Se for dirigir, nunca pegue a estrada com sono. Descanse antes da viagem dormindo pelo menos 8 horas. A condução de veículos com menos de 7 horas de sono duplica o risco de sinistro de trânsito;

6. Em viagens longas, faça pausas em locais seguros para descanso e exercícios como alongamentos. Longos períodos ao volante diminuem a eficiência do motorista e representam riscos por conta do cansaço e da fadiga;

7. Cuidado com alguns medicamentos que podem trazer efeitos colaterais, como sono e redução dos reflexos;

8. Conduzir veículos sob o efeito do álcool é proibido em qualquer circunstância e em qualquer dosagem, pois reduz a atenção, a capacidade de avaliação, prejudica a percepção da velocidade, dos obstáculos, do cálculo da distância segura para realizar uma ultrapassagem, a coordenação motora, reflexos e habilidade de controlar o veículo (manter a trajetória e realizar curvas);

9. Não use o celular enquanto dirige. Os riscos em sinistros de trânsito quadruplicam quando se checa mensagens e aumentam em 23 vezes quando elas são digitadas;

10. A inspeção do veículo é fundamental antes da viagem: pneus, suspensão, freios, lanternas, faróis, entre outros devem estar em perfeitas condições.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia