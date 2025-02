Carreta tomba e bloqueia BR-381, em Minas

Um acidente entre duas carretas bloqueia as duas pistas da rodovia BR-381, na altura do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas, na manhã desta sexta-feira (28/2).

O acidente foi próximo ao trevo de acesso ao município de Santa Bárbara, no quilômetro 369 da rodovia, às 7h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu uma carreta carregada com perfil metálico e uma carreta prancha.

Registros nas redes sociais mostram que a carga de vigas metálicas estão espalhadas na pista.

Ainda conforme a PRF, o motorista teve escoriações e foi socorrido.

A pista segue bloqueada nos dois sentidos e não há previsão de liberação.