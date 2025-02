Homem em situação de rua morto por policial será enterrado nesta sexta

O corpo de Cristóvão, homem em situação de rua morto a tiro por um policial civil do Rio de Janeiro, será enterrado na manhã desta sexta-feira (28/2). O crime aconteceu em frente a um restaurante na Rua Dr. Cristiano Guimarães, no Bairro Itapoã, na Região da Pampulha, no último sábado (23).

Segundo Claudenice Rodrigues, coordenadora da Pastoral de Rua, a família de Cristóvão não tinha contato com ele há pelo menos 20 anos. A descoberta do paradeiro do homem se deu a partir de uma reportagem na TV, que noticiava o assassinato.

Após a descoberta, a família resolveu arcar com o sepultamento do homem.

Conforme o boletim de ocorrência, o próprio policial acionou o 190 depois do disparo. Ele relatou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que está de férias na capital mineira e que estava no estabelecimento com a família.

Segundo o policial, o homem se aproximou e afirmou que iria matá-lo. O agente de segurança se identificou e pediu que Cristóvão se afastasse, mas, conforme o relato, a ordem não foi obedecida.

Conforme registros, o homem seguiu se aproximando do policial, desta vez com as mãos por baixo da camisa. O policial então sacou a arma e disparou contra o homem, que morreu no local.

De acordo com a perícia, foram encontradas com a vítima uma machadinha e uma garrafa com um líquido não identificado. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal de Belo Horizonte e o policial foi encaminhado à Central de Flagrantes. A Polícia Civil do Rio de Janeiro acompanha o caso.