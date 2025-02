MG: incêndio em carreta interdita BR-040, em Itabirito

Um incêndio em uma carreta no km 588 da BR-040, sentido Belo Horizonte, em Itabirito, na Região Central do estado, interditou completamente a rodovia nesta quinta feira (27/2). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as chamas se alastraram para a vegetação próxima, agravando a situação.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da EPR Via Mineira, o acidente aconteceu por volta das 16 horas e o motorista foi atendido e encaminhado ao Hospital Bom Jesus, em Congonhas. Ainda segundo a EPR, o trecho permanece totalmente interditado para garantir a segurança dos usuários.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

