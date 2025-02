MG: foragido há um ano por estupro contra a própria irmã é preso

Suspeito de estuprar a própria irmã, um homem de 45 anos foi preso por policiais civis de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, no distrito de Poncianos. Segundo a PC, o crime aconteceu em fevereiro do ano passado e a prisão preventiva, na última segunda-feira (24/2).

A vítima, que é casada, relatou ao registro policial que foi violentada sexualmente dentro de sua casa enquanto dormia sozinha.

Inicialmente, o suspeito teria chegado embriagado à residência do casal. Em seguida, ele teria aproveitado que ela dormia e forçou o ato sexual. O crime teria sido interrompido com a chegada do marido da vítima. O agressor fugiu para sua casa e se trancou no quarto.

O suspeito e o casal residem no mesmo terreno, mas em casas separadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia