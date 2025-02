MG: motorista de transporte irregular esquece criança dentro de carro

Uma criança de 3 anos foi esquecida dentro do carro do motorista que fazia o transporte dela, nessa quarta-feira (26/2), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A criança foi resgatada com vida, e o condutor, preso. O transporte não tinha autorização legal.



O caso aconteceu no Bairro Martins, na Região Central da cidade. A criança seria levada até uma escola municipal, mas o homem teria ido a outro local devido a um problema pessoal.





Na versão do condutor, a criança estava dormindo dentro do carro sob vigilância de outro adulto, que, no entanto, não foi encontrado.



O menino ficou dentro do carro por duas horas e saiu do veículo por conta própria, sendo visto por uma moradora. Ela fez contato com o motorista, que rapidamente levou o passageiro para a escola, com cerca de três horas de atraso.





Por causa da demora, a escola acionou os pais do menino e o Conselho Tutelar, que, por sua vez, contatou a Polícia Militar.



O homem foi preso em flagrante por abandono de incapaz e ainda vai ter que responder por fazer esse tipo de transporte sem autorização legal.