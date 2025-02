BH: alunos são apreendidos após detonarem bomba em escola

Dois meninos de 16 anos foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (27/2) após detonar uma bomba em Escola Estadual Augusto de Lima, localizada no Bairro Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada pela vice-diretora da instituição, que informou escutar um barulho vindo do corredor, seguido por uma grande fumaça. Quando os militares chegaram, os jovens já estavam aguardando na diretoria.

Quando questionados, um deles alegou ter comprado uma espécie de rojão nas proximidades do Mercado Central, com o objetivo de detoná-lo durante um jogo de futebol. No entanto, os garotos disseram que optaram por jogá-lo no corredor da própria escola.

O material dos dois foi apreendido. Na mochila do menino que arremessou o objeto não havia nada - ele também declarou ter sido forçado a realizar a ação devido a uma aposta entre os colegas. Já na mochila do estudante que adquiriu o explosivo havia um canivete, um soco inglês, um garfo em formato de tridente e um isqueiro.

Os pais do aluno que comprou o produto declararam que não sabiam que ele tinha acesso a esse tipo de material e, os responsáveis pelo outro jovem, explicaram que o mesmo é diagnosticado com autismo e que é muito facilmente influenciável pelas outras pessoas.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice