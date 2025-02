Casal é suspeito de tráfico de bebê oferecido por WhatsApp

A Polícia Civil (PCMG) de Araxá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, prendeu em flagrante no município de Ibiá, cidade da mesma região, um casal suspeito de envolvimento com um esquema de tráfico de crianças, que seriam oferecidas para adoção ilegal pelo WhatsApp. O casal, detido e encaminhado para o presídio de Araxá, é formado por um homem, de 41 anos, e uma mulher, de 38.

Segundo a PCMG, recentemente a dupla foi até um hospital em Belo Horizonte, onde buscou um bebê de apenas 11 dias com a intenção de praticar a chamada "adoção à brasileira".

"Em seguida, o casal levou a criança para Ibiá, onde foi preso em flagrante. A mãe biológica do bebê, uma jovem de 22 anos, foi localizada em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e ouvida pela PCMG. Após serem interrogados, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional. As investigações continuam", informou a PCMG, por meio de nota.

Durante a ação em Ibiá, os policiais também encontraram os suspeitos com uma criança de seis anos, que teria sido adotada. Ainda conforme a PCMG, as crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar e levadas para um local seguro.