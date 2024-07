Trisal de Araxá assume relacionamento, com apoio dos filhos





O trisal formado pelo motorista Alex Sandro Marques, de 58 anos, e as caixas de supermercado Andrea Marques, de 48, e Ivone Júlia, de 45, de Araxá, no Alto Paranaíba, criou, recentemente, uma página no Instagram, intitulada Paixão a três.

A página foi criada no Dia dos Namorados deste ano. Deste então, eles vêm divulgando vídeos e fotos, sendo que a maior parte são vídeos com conteúdos cômicos.





Todos os vídeos que eles publicam somam dezenas de milhares de visualizações, sendo que um deles já foi visto por quase 800 mil pessoas. "Decidimos compartilhar o amor, carinho e cuidado que existe entre nós há vários anos", conta Alex.





Juntos há um ano





Conforme o motorista, que tem clientes particulares e faz corridas por aplicativos, o trisal reside na mesma casa há aproximadamente um ano. "Eu e Andrea somos casados há 33 anos e temos três filhos (um homem, de 29 anos e duas mulheres, de 22 e 30); mas durante 27 anos do nosso casamento temos uma ' amizade colorida’ com a Ivone."





Alex continua: "Em alguns momentos desses 27 anos nos relacionamos sexualmente; elas sempre foram muito amigas, e há cerca de um ano decidimos assumir esse amor que já tínhamos por ela e compartilhar nossa vida com Ivone. Morávamos na mesma rua quando começamos essa união", complementou.