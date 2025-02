Carro atropela crianças a caminho da escola e motorista foge

Uma criança, de cinco anos, e um adolescente, de 13, foram atropelados a caminho da escola no Bairro São João Batista, na Região de Venda Nova em Belo Horizonte, na manhã dessa quarta-feira (26/2). O motorista do carro não prestou socorros e fugiu.

Paloma Freire, mãe da criança e irmã do adolescente, contou ao Estado de Minas que o garoto de 13 anos levava o sobrinho para a escola de bicicleta no momento do acidente. Segundo ela, moradores da rua viram o atropelamento e o momento em que um carro modelo Fiat Palio, fugiu do local.

Eles socorreram a criança e o adolescente, entraram em contato com a família dos dois e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A dupla recebeu os primeiros atendimentos e, juntamente da família, foi encaminhada ao Hospital João XXIII.

De acordo com Paloma, a criança bateu a cabeça no momento do impacto, mas não sofreu nenhuma fratura. Já o adolescente teve ferimentos no rosto, na coxa e no joelho e se queixava de dores na barriga. Ele foi medicado e, depois de oito horas em observação, foi liberado.

A equipe médica orientou à família que eles poderiam retornar à rotina normalmente, mas que deveriam manter cuidados nas 24 horas seguintes. No entanto, a criança e o adolescente ainda não retornaram à rotina escolar. “Diante do susto, eles estão com medo e assustados ainda. Hoje e amanhã ficarão em casa”, relatou.

Ao EM, o adolescente contou que não viu o carro se aproximando e só sentiu o impacto. “Se eu não tivesse segurado ele, ele tinha se machucado bem mais. Mas eu não vi o que aconteceu, desmaiei depois”, contou.

Ele também contou que não quer voltar à escola por enquanto por estar “inchado demais”. Dois dos seus ferimentos foram no supercílio e olho esquerdos.

Investigações

Após o atropelamento, a família conseguiu imagens de câmeras de segurança na vizinhança que mostram o carro no momento da fuga. No registro, o veículo passa pela Rua Hélio Pellegrino, no mesmo bairro.

A família aguardou o encerramento do atendimento no hospital e registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). No entanto, segundo Paloma, nada lhes foi dito sobre quais seriam as medidas tomadas para a identificação e localização do autor do acidente.

A PCMG foi procurada, mas até a publicação desta reportagem, ainda não havia dado retorno sobre os detalhes da investigação do caso.

