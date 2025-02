Homens são executados a tiros dentro de sítio na Grande BH

Dois homens foram encontrados mortos na manhã desta quinta-feira (27/2) em um sítio localizado na região conhecida como Capão do Crispim, em Jaboticatubas, na Grande Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas, de 52 e 27 anos, foram executadas a tiros enquanto dormiam.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou as mortes.

A perícia da Polícia Civil também fez diligências na propriedade e liberou os corpos para o Instituto Médico-Legal em Belo Horizonte.

Até o fechamento desta publicação, a Polícia Militar não tinha informações sobre quem poderia ter cometido o duplo homicídio. A motivação, até o momento, também é desconhecida. A ocorrência está em andamento.

