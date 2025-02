Psicólogo suspeito de abusar sexualmente de crianças é preso em Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou, nessa quarta-feira (26/2), detalhes da prisão de um psicólogo de 49 anos suspeito de abusar sexualmente de crianças autistas não verbais durante sessões de terapia em uma clínica de Cariacica, no Espírito Santo.

O homem, que estava foragido, foi localizado na Zona Rural de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, no último dia 20 de fevereiro. As denúncias partiram dos pais das vítimas após uma das crianças relatar os abusos e demonstrar mudanças no comportamento.

Segundo a investigação, o suspeito cobria as câmeras de segurança da clínica durante os atos, mas imagens anteriores podem ajudar a comprovar os crimes. Após tomar conhecimento da situação, a clínica demitiu o psicólogo imediatamente, mas ele fugiu antes de ser preso.

A Polícia Civil do Espírito Santo repassou informações à equipe mineira, que iniciou o monitoramento e conseguiu localizá-lo escondido em uma propriedade rural. Durante a abordagem, o suspeito negou as acusações, mas não resistiu à prisão.

Ele foi encaminhado ao presídio de Caratinga, onde aguardará transferência para o Espírito Santo, onde responderá pelos crimes.