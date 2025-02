MG: Polícia Militar descobre arma enterrada perto de campo de futebol

A Polícia Militar (PMMG) encontrou uma arma enterrada próxima a um campo de futebol em uma ação no Bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na tarde desta quinta-feira (27/2).

A operação foi realizada após as autoridades receberem informações sobre a possível presença de armas na região. De acordo com as denúncias, um homem, conhecido por sua ligação com o tráfico de drogas local, teria escondido armamentos no espaço.

Sob o comando do Tenente André, a equipe se dirigiu ao local e iniciou uma busca minuciosa, especialmente em uma área, próxima ao campo, ponto identificado como frequente para o depósito de armas e drogas por suspeitos da região. Durante as diligências, um dos policiais encontrou uma bolsa enterrada, logo abaixo da fundação de um prédio em construção.

Dentro da bolsa, os militares descobriram uma pistola Beretta calibre .380, municiada com dez cartuchos intactos, além de dois carregadores, sendo um alongado e outro comum, também carregados com munição. Foram encontrados ainda outros seis cartuchos calibre .38 e um de 9mm, todos sem disparos.

Apesar de intensificadas as buscas na área e arredores, o suspeito responsável pelo esconderijo não foi localizado. Investigações preliminares indicam que o homem possa ter envolvimento em homicídios registrados na cidade.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata