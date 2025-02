Oruam é preso em flagrante por abrigar foragido da Justiça

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O rapper Oruam foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (26/2), no Rio de Janeiro. Ele abrigou na mansão dele, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o traficante Yuri Pereira Gonçalves, foragido da Justiça e acusado de organização criminosa. Os policiais também encontraram uma pistola 9 mm com kit-rajada e munição.

A operação policial na casa de Oruam teve como causa os tiros dados pelo artista em um condomínio em São Paulo, no fim de 2024. Ele foi indiciado por crime de disparo de arma de fogo, “após ter colocado em risco a integridade física de diversas pessoas”, de acordo com a polícia. No entanto, como Yuri foi encontrado na residência do rapper, Oruam foi enquadrado por favorecimento pessoal, que é o crime em que se ajuda alguém que cometeu um crime a escapar das autoridades.

A prisão de hoje não tem relação com a da semana passada, quando o rapper foi preso após fazer manobras arriscadas. “Vou falar pra tu não. Tu e delegado, juiz, para eu falar alguma coisa pra você?”, declarou Oruam aos repórteres após ser levado pela polícia.

Oruam afronta repórter Fábio Barreto pic.twitter.com/A20C6ua0hm — Gabriel Menezes (@briel_menezes) February 26, 2025

Disparos

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) cumpriram mandados de busca e apreensão contra Oruam e a mãe dele, Márcia Nepomuceno, expedidos pela Justiça de Santa Isabel (SP). O rapper disparou uma arma de fogo em um condomínio em Igaratá (SP), em 16 de dezembro. A Justiça estava em busca da arma. Não há mandado de prisão contra o rapper nesse inquérito.

Até o momento, não foi divulgado se a arma apreendida na operação foi usada no episódio em Igaratá. Além da pistola 9 mm, os policiais também recolheram armamento de airsoft e simulacros. Márcia teve celulares apreendidos.

Oruam, nome artístico do Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, é filho de Marcinho VP, um dos chefes do Comando Vermelho e condenado a 44 anos de prisão por assassinato, formação de quadrilha e tráfico. Na última quinta-feira, Oruam foi preso em flagrante após fazer manobras arriscadas em frente a um carro da PM do Rio de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na ocasião, ele foi autuado em flagrante por direção perigosa. No mesmo dia, Oruam pagou uma fiança de R$ 60 mil e foi liberado. No dia seguinte, Oruam lançou seu primeiro álbum, “Liberdade”, e a prisão foi tida como uma forma de divulgação do novo trabalho.