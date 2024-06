O rapper brasileiro Oruam desembarcou na França nessa segunda-feira (24/6), horas depois de causar tumulto por sua passagem em Portugal. O rapper compartilhou com os fãs registros em que aparece em frente à Torre Eiffel, principal ponto turístico da cidade. No domingo, Oruam se envolveu com polêmicas com policiais portugueses.





Em seus stories, ele relatou que os policiais o impediram de fazer um show na região de Algarve. “Impedido de fazer meu show pela polícia. Será por que eles me odeiam?", questionou em uma publicação. Ele não deu detalhes do caso, mas mostrou que foi abordado por agentes com cães farejadores no meio da rua.





Segundo páginas de fofoca, ele foi detido por desacato. Essa não é a primeira vez que o rapper foi abordado por policiais portugueses. Em março deste ano, durante uma passagem para diversos shows, ele gravou um vídeo contando que os agentes o perturbaram enquanto ele e a equipe faziam compras em um shopping. “Fui comprar aqui no shopping de Portugal. Os policiais falaram que nós tínhamos que acompanhá-lo. Parei o shopping. Brabão que eles vão nos oprimir”, contou na época.





No mesmo mês, ele causou polêmica ao subir no palco do Lollapalooza, em São Paulo, usando uma camiseta que pedia liberdade para seu pai, Marcinho VP, traficante de drogas preso desde 1996 e apontado como líder da facção Comando Vermelho. “Minha vida é assim desde que sou uma criança. Não tenho uma foto sequer com meu pai, e muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai”, declarou o rapper na época.





"Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores para o seu pai, e nem de quer vê-lo em liberdade", ressaltou.