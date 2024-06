Pouco mais de seis meses após sua última passagem pelo Brasil, Paul McCartney retorna para dois shows. O ex-Beatle anunciou, na última segunda-feira (24/6), a extensão da turnê sul-americana, devido ao sucesso das apresentações anteriores.





O artista se apresenta em São Paulo no dia 15 de outubro, no Allianz Parque, e em Florianópolis no dia 19, no Estádio da Ressacada.





Venda de ingressos





A pré-venda de ingressos será exclusiva para fãs cadastrados no site oficial de Paul McCartney e começará nesta terça-feira (25/6) às 10h, e permanece disponível até quarta-feira (26/6) às 10h.





A venda geral terá início na quarta-feira (26/6) às 12h. As compras podem ser feitas pelo site Eventim, com valores variando de R$ 225 (meia) a R$ 990 (inteira).





O artista ainda irá disponibilizar um pacote VIP no valor de R$ 7.290. No tíquete estão inclusos o acesso antecipado para ver a passagem de som da banda no estádio, mercadorias oficiais da turnê e um serviço de recepção antes do show.





Veja os valores dos shows no Brasil:

São Paulo (Allianz Parque)

Pista Premium: R$ 495 (meia) a R$ 990 (inteira)

Pista: R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 445 (meia) a R$ 890 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 225 (meia) a R$ 450 (inteira)

Florianópolis (Estádio Ressecada)

Pista Premium: R$ 495 (meia) a R$ 990 (inteira)

Pista: R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Coberta A: R$ 445 (meia) a R$ 890 (inteira)

Cadeira Coberta C/D: R$ 445 (meia) a R$ 890 (inteira)

Cadeira Descoberta B: R$ 225 (meia) a R$ 450 (inteira)





Os shows fazem parte da turnê "Got Back", que inclui grandes sucessos dos últimos 60 anos de carreira de Paul McCartney. Após as apresentações no Brasil, a turnê seguirá para a Argentina, Chile, Uruguai, Peru e México.