O artista britânico Paul McCartney anunciou, nesta segunda (24/6), que estará de volta ao Brasil, no fim do ano, com apresentações extras da passagem sul-americana da “The ‘Got Back’ Tour”.







O retorno do ex-Beatles se deu graças ao sucesso da turnê, que já passou por terras brasileiras em 2023. Desta vez, suas apresentações estão marcadas para acontecerem no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em 15 de outubro; e no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), em 19 de outubro.





A pré-venda de ingressos começa nesta terça (25/6), às 10h. Já a venda geral se inicia nesta sexta (28/6), no mesmo horário. No repertório do show, Paul interpreta clássicos da carreira, como “Hey Jude”, “Live and let die”, “Band on the run” e “Let it be”. Para mais informações: www.paulmccartney.com





Em publicação oficial no instagram, McCartney escreveu: “Terminar 2023 no Brasil foi uma experiência incrível. O carinho e o amor que vocês nos demonstraram em nossa última visita foram incríveis. Sabíamos que precisávamos voltar e ver você novamente – Paul”.