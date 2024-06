Apaixonado pelo Brasil, Mike Muir, líder do Suicidal Tendencies, revela: "Da última vez, passei tanto tempo no país que as pessoas estranharam me ver tantas vezes. Diziam: 'Ele deve ter alguma namorada brasileira'"

Em julho, um nome fundamental da história do rock desembarca no Brasil: o Suicidal Tendencies. Formado em Los Angeles, na Califórnia, em 1980, o grupo foi um dos pioneiros do chamado "crossover", a mistura do hardcore com o thrash metal, vertente mais pesada e rápida do heavy metal.



Amado por fãs de todo tipo de música pesada, o Suicidal já é uma banda clássica e tem forte ligação com a subcultura do skate e de esportes radicais. "Nossa origem é o underground, tanto da música quanto do esporte", diz o cantor Mike Muir, de 61 anos, líder do Suicidal Tendencies e único remanescente da formação original.





Mike é irmão mais novo de Jim Muir, celebrado skatista que foi um dos 12 membros originais do Z-Boys, grupo que revolucionou o skate inventando manobras ousadas e radicais, do qual faziam parte também nomes lendários do esporte como Tony Alva, Stacy Peralta e Jay Adams.





Muir já veio ao Brasil com o Suicidal Tendencies e também com sua outra banda, Infectious Grooves. "Amo o Brasil, tenho muitos amigos aí. Da última vez, passei tanto tempo no país que as pessoas estranharam me ver tantas vezes. Diziam: 'Ele deve ter alguma namorada brasileira, não é possível', era muito engraçado. Mas a verdade é que me sinto muito bem toda vez que vou ao Brasil. Só não consigo entender nada de português. Dizem que é parecido com espanhol, mas eu acho muito mais difícil."

Muir gosta tanto do Brasil que batizou a turnê de "Nós somos família" e gravou canção com o mesmo nome, em celebração à excursão, com a participação de músicos e esportistas brasileiros. A faixa conta com Badauí, do CPM22; BNegão, do Planet Hemp; João Gordo, do Ratos de Porão; Rodrigo Lima, do Dead Fish; Supla; os campeões mundiais de skate Sandro Dias e Pedro Barros; Fernanda, da banda Crypta; e Marcão Britto e Thiago Castanho, do Charlie Brown Jr.





"É a nossa forma de agradecer ao público brasileiro pelo apoio que deram ao Suicidal Tendencies e ao Infectious Grooves por todos esses anos", diz Mike Muir.

Formação inédita





A formação do Suicidal Tendencies que vem com Muir ao Brasil é inédita. Tem Dean Pleasants na guitarra, Jay Weinberg na bateria e Tye Trujillo no baixo. Pleasants está na banda desde 1996, Weinberg tocou no Slipknot e Tye é um prodígio de 19 anos, filho do baixista original do Suicidal, Robert Trujillo, baixista do Metallica há 21 anos.





Apesar de muito jovem, Tye já é um veterano. Tocou pela primeira vez com a banda de Mike Muir aos 14 anos e os 12 participou da turnê no Brasil da banda Korn, substituindo o baixista Fieldy.





"Tye é um fenômeno", diz Mike Muir. "Quando ele começou a tocar com a gente, muitos disseram que só o havíamos escalado por ele ser filho do Robert, mas assim que o viam no palco, mudavam de opinião na hora. O garoto é um monstro tocando baixo."

Baixista desde os 8 anos, o garoto-prodígio Tye Trujillo, filho de Robert Trujillo, do Metallica, vem ao Brasil com o Suicidal Tendencies Instagram/reprodução





Em outubro de 2023, o Suicidal fez shows no México, mas Tye tinha compromissos com outra banda e não pôde ir. Quem o substituiu? O pai, Robert. "Não anunciamos que o Robert tocaria naquele show", diz Muir. "Foi uma surpresa. Quando a gente subiu no palco e os mexicanos viram quem estava no baixo, foram à loucura."

Cinco shows





O Suicidal Tendencies fará cinco shows no Brasil. Em 12 de julho no Sacadura 154, no Rio de Janeiro; 13 de julho em São Paulo, no Esquenta Rockfun Fest; 14 de julho no Tork n' Roll, em Curitiba; 16 de julho no John Bull, em Florianópolis; encerrando a turnê em 17 de julho, no Mister Rock, em Belo Horizonte.





"Adoraria ter marcado um show para Porto Alegre, mas infelizmente a situação das enchentes não permitiu", diz Mike Muir.

"Fiquei chocado vendo as cenas dos alagamentos no Rio Grande do Sul. Tenho muitos amigos lá e as imagens eram realmente muito tristes. Nos Estados Unidos, essa tragédia não teve a cobertura de TV e imprensa que merecia."

SUICIDAL TENDENCIES EM BH



Dia 17 de julho, quarta-feira, com abertura da casa às 19h30. Mister Rock (Av. Teresa Cristina, 295, Prado). Ingressos: de R$ 140 (meia, pista, 2º lote) a R$ 190 (mezanino solidário), à venda na plataforma Show Pass. Classificação: 16 anos