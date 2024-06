Durante a homenagem para a apresentadora Eliana no ‘Programa Silvio Santos’ deste domingo (23/6), Patricia Abravanel pediu desculpas para a apresentadora. A loira deixou o SBT depois de 15 anos na emissora, ainda sem confirmação de próximos trabalhos. Os boatos dizem que Eliana teria uma rixa com a filha de Silvio Santos, que estaria minando recursos do programa da loira.





Quero aproveitar pra dizer que não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, quero em nome da família Abravanel, de todo Grupo Silvio Santos e do SBT, que você nos perdoe. Não sei o que aconteceu”, disse Patricia.





“Não sei por onde entrou esse sentimento. Quero que você vá pra esse novo ciclo sabendo que você é muito amada aqui. Não existe SBT sem Eliana. A gente tem muito carinho, respeito e admiração por você. E as portas estarão sempre abertas pra você, Eliana. Se algo aconteceu, não sei, te peço perdão, da minha família e do SBT, pra você. Nos perdoe. Vá livre e confiante, e saiba que você tem uma casa pra voltar, se você quiser”, afirmou.





Eliana ficou visivelmente emocionada e, durante a atração, declarou que sempre será grata a Silvio Santos. “Nada muda, Patricia. Eu continuo sendo a mesma menina, a mesma mulher que honrei e, onde eu estiver, estarei honrando tudo que vivi por aqui. Obrigada, tá? Sempre serei grata. Silvio sempre fez parte e sempre fará parte da minha vida”, prometeu.





Segundo portais de notícias, Eliana e Patrícia viviam uma guerra dentro do SBT. A loira, inclusive, estava na emissora por exigência do próprio Silvio Santos. Mas, sabendo que quando ele não tivesse mais poder nos bastidores, seria dispensada, Eliana decidiu não renovar o contrato.





Os rumores dizem que Patricia estava incomodada com o sucesso do programa de Eliana entre os telespectadores e os anunciantes. A filha de Silvio teria exigido que o setor comercial vendesse cotas de patrocínio sem destacar que a loira é quem dá ao nome à atração. Isso desagradou Eliana e tornou os bastidores do SBT em uma guerra fria.





Em 2022, o próprio Silvio Santos brincou com o fato de Patricia ter ciúmes da dona dos Dedinhos. “Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa lá na casa dela. Já tem até 100 convidados", disse.





Além de Patrícia, Eliana também estaria chateada com a nova presidente do SBT, Daniela Beyruti, irmã de Patricia. Isso porque seu programa não teve novos investimentos entre 2022 e 2024, além de ter o pedido de um novo cenário negado. Até mesmo as viagens internacionais para a criação das reportagens eram custeadas por Eliana, em parceria com marcas que ela mesma fechava os acordos.