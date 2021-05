Patricia Abravanel volta com temporada inédita de 'Pontinhos de casa'

(foto: SBT/DIVULGAÇÃO)

As noites de quarta-feira voltam a ficar mais animadas com a estreia da segunda temporada inédita do "Pontinhos de casa". Com apresentação de Patricia Abravanel, a atração retorna hoje (19/5), a partir das 20h, nas redes sociais do "Programa Silvio Santos" – Facebook, YouTube e Instagram. Como de costume, o elenco estará em uma bancada virtual para bate-papo, além de novos desafios. Nos novos episódios, Patricia, Mara, Helen, Flor, Porpetone e Liminha deverão se dividir em dois grupos para a realização das provas.





No desafio “Quem é?”, os participantes terão que adivinhar qual é o personagem, animal ou apresentador de TV que os colegas estão representando em forma de mímica. Outra novidade é a interatividade que os fãs poderão ter durante a exibição. Aqueles que comentarem enquanto o “Pontinhos” estiver ao vivo poderão ser convidados para participar do “Gol show”, que também retorna em formato virtual, em parceria com o SBT Games. No jogo, que faz parte da história da emissora, os participantes terão seis chances de chutar a bola e, quando o juiz apitar, o convidado terá cinco segundos para gritar “gol”.