Por Luiz Santos

O ator Tamayo Perry, conhecido pela franquia da Disney “ Piratas do Caribe”, morreu após um ataque de tubarão em uma Praia do Havaí, nos Estados Unidos. A morte foi descoberta após o corpo do artista ser visto com ferimentos do animal.





Perry, que também era surfista, foi visto pela última vez na costa de Goat Islan. Ele foi encontrado por uma equipe do Serviço Médico de Emergência de Honolulu e levado para a costa.







Em menos de um mês, além do ator, outra pessoa também morreu por ataque de tubarão. Segundo as autoridades locais, Tamayo sofreu mais de uma mordida do animal.

“Tamayo Perry era um salva-vidas amado por todos, bem conhecido no North Shore, um surfista profissional conhecido mundialmente. Ele amava mais todos os outros. Nossas condolências vão para a família de Tamayo e para todo o salva-vidas Ohana. Pedimos um pouco de privacidade para sua família neste momento”, disse Kurt Lager, chefe interino de segurança oceânica.