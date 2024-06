Taylor Willy, conhecido por seu papel como Kamekona Tupuola na série ‘Havaí Cinco-0’, morreu aos 56 anos na madrugada de quinta-feira (20). A notícia foi confirmada pela emissora havaiana KITV News, que relatou que a causa da morte ainda não foi determinada. Além de sua carreira como ator, Willy foi lutador de sumô e competidor de UFC durante sua juventude.

Nascido Teila Tuli em Laie, Havaí, em 14 de junho de 1968, Taylor Willy tinha acabado de completar 56 anos. Ele participou de várias produções televisivas filmadas no Havaí, incluindo participações em séries como ‘Magnum, P.I.’ e ‘One West Waikiki’.

Além de sua notável carreira na televisão, Taylor Willy era descendente de samoanos americanos e teve uma carreira anteriormente destacada como lutador de sumô e MMA. Nos anos 80, ele ingressou no sumô sob a tutela de Takamiyama Daigor, um ex-lutador havaiano. Ele rapidamente se destacou, vencendo suas primeiras 14 lutas oficiais e conquistando dois ysh consecutivos. Willy, que chegou a pesar quase 200 kg, era reconhecido como um dos maiores lutadores de sumô de sua época. Sua carreira no sumô foi interrompida por problemas no joelho em 1989, o que o levou a se aposentar em julho do mesmo ano.

Willy deixa sua esposa Halona e dois filhos. Após a trágica notícia, colegas de elenco e fãs prestaram homenagens emocionadas ao ator nas redes sociais. Peter M. Lenkov, criador dos remakes de ‘Havaí Cinco-0’, expressou sua tristeza em uma postagem no Instagram, prometendo compartilhar sentimentos mais detalhados posteriormente. “Estou devastado. Meu coração está partido. Vou postar alguns pensamentos mais tarde. É muito difícil neste momento”, escreveu Lenkov