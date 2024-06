O cantor Manuel Gomes, também chamado de Caneta Azul, revelou nesta semana que está à espera do seu primeiro filho, aos 54 anos. O bebê é fruto do relacionamento com Diva Gomes. Os dois estão juntos desde novembro do ano passado.

O namoro entre a pernambucana e o maranhense começou depois que o cantor visitou o restaurante em que a mulher trabalhava. O fenômeno da internet começou a paquera no mesmo dia.





Após o relacionamento engatar, Diva deixou o emprego no restaurante e se tornou influenciadora. Seu perfil no Instagram tem cerca de 12 mil seguidores. Nas publicações, ela mostra sua rotina e faz declarações de amor para Manoel, a quem chama de marido. Atualmente, ela mora na mansão do cantor, em São Paulo.





Diva é mãe de dois rapazes de 25 e 18 anos. Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou que é avó e, em breve, ganhará mais um neto. Manoel e Diva serão pais de um menino, que se chamará Denny Manoel.

"Vou ser papai, meu povo", comemorou ele, mostrando uma foto de uma ultrassonografia. "É meu filho que vai nascer. Canetinha azul mesmo vai crescer...", cantarolou.