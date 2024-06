A cantora Fernanda Abreu, a jovem cantautora mineira Augusta Barna, Bloco Magnólia e o grupo amazonense Panorando Cia e Produtora, com a peça “As cores da América Latina”, que faz parte do Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte (FIT-BH), serão as atrações deste domingo (23/6) do evento “Fecomércio Pampulha celebra”, alusivo aos 80 anos do Conjunto Moderno da Pampulha.



Com entrada franca, a programação começa às 14h, na Praça Geralda Damata Pimentel, com baile e oficina do Forró Sound System, projeto que leva professores de dança às ruas para ensinar passos do ritmo típico das festas de são-joão. Vão discotecar o coletivo Do Sertão ao Asfalto, com DJ Fred Boi, e o coletivo de rua Ponto Nordeste, com DJ Dioh.





Às 15h, será a vez do show instrumental do Bloco Magnólia, que traz para o carnaval de BH desfiles inspirados em cortejos de jazz de Nova Orleans, nos Estados Unidos. A trombonista pernambucana Neris Rodrigues, convidada do Magnólia, apresentará seu trabalho autoral.

Bloco Magnólia introduziu o jazz no carnaval de rua da capital mineira Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press/21/2/2023



Também participarão o maestro Nestor Lombida, especializado em música africana, e Idowu Akinruli, performer nigeriano que mora no Brasil.



Teatro latino-americano



O grupo amazonense Panorando Cia e Produtora encena a peça “As cores da América Latina” às 17h30. O trabalho desta trupe de Manaus se baseia em três manifestações latino-americanas: Fiesta de la Tirana (Chile), Huaconada (Peru) e Cavalo-marinho (Brasil).

Às 19h, a cantora e compositora carioca Fernanda Abreu, ex-Blitz, estrela da dance music nacional e “garota carioca sangue-bom”, com três décadas de carreira, recebe a mineira Augusta Barna. Criada em Contagem, a jovem cantautora estreou em 2022 com o disco autoral “Sangria desatada”, com o qual ganhou o Prêmio Flávio Henrique, concedido pelo BDMG Cultural.

Patrimônio Mundial

Eliane Parreiras, secretária de Cultura de BH, destaca a importância do evento de domingo destinado a toda a população da capital, com entrada franca.







“Reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco, o Conjunto da Pampulha simboliza o espírito inovador e a riqueza artística de Belo Horizonte. Ao oferecer atividades gratuitas neste espaço, reforçamos a necessidade de democratização da cultura e da valorização de nosso patrimônio. É um momento de celebração e reconhecimento da importância deste legado histórico”, afirma a secretária.



“Fazer parte desta celebração é motivo de muita satisfação e uma forma de cumprirmos nosso compromisso de democratizar a cultura e o lazer, fazendo da nossa capital uma cidade cada vez mais diversa e agradável”, diz o empresário Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio MG.





PROGRAMAÇÃO



14h: Forró Sound System



15h: Festival EmBrasa Brass. Com Bloco Magnólia e convidados



17h30: Peça “As cores da América Latina”. Com Panorando Cia e Produtora



19h: Show. Fernanda Abreu convida Augusta Barna