Dar um abraço afetuoso no público – é o que a Cia. de Dança do Palácio das Artes pretende com seu novo espetáculo, não por acaso intitulado "Você perto", que estreia com duas apresentações, neste sábado (22/6) e domingo (23/6), no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes. A montagem trata da proximidade e da conexão humana e conta com direção, coreografia, cenário e iluminação assinados pelo renomado coreógrafo Henrique Rodovalho, fundador da goiana Quasar Cia. de Dança.



Rodovalho conta que quando recebeu o convite para dirigir o novo trabalho da Cia. de Dança do Palácio das Artes, a primeira coisa que fez foi escutar os bailarinos para, a partir de suas falas, pensar sobre o que o espetáculo iria tratar.



As histórias que ouviu incluíam assuntos diversos e temáticas múltiplas, e o coreógrafo entendeu que a unidade estava na identidade coletiva compartilhada pelos profissionais pertencentes ao corpo de baile mineiro.



"Fui entendendo a questão de os bailarinos estarem próximos no trabalho, se envolverem com aquilo de forma amorosa. Pensamos em estender essa relação para o público, trazendo as pessoas para um lugar de acolhimento, de alegria e leveza. Fomos desenvolvendo até chegar no espetáculo como está, muito a partir da dança, o que sempre fiz questão. Queremos tocar o público, mas através do corpo em movimento", diz.

Criação coletiva

Rodovalho ressalta que o processo resultou em um trabalho de cocriação, com os bailarinos sugerindo músicas e até mesmo recortes coreográficos.



"Henrique solicitou que eles propusessem ideias e, juntos, construíram cenas e movimentos que fazem parte do espetáculo. É uma criação coletiva que valoriza a individualidade de cada bailarino", explica Sônia Pedroso, diretora da Cia. de Dança do Palácio das Artes.

Bailarinos participaram do processo de criação de "Você perto" Ramon Lisboa/EM/D.A Press



"Você perto" começa com um áudio sobre trilha sonora composta especialmente por Luiz Naveda, em que cada bailarino se apresenta para a plateia – alguns de forma mais objetiva, outros poeticamente. "Inicialmente, a ideia era abordar temas trazidos pelos bailarinos, mas ao longo do processo percebemos que um espetáculo mais íntimo e emocional seria mais adequado", pontua Rodovalho.



Ele já havia dirigido a Cia. de Dança em 2001, no espetáculo "Poderia ser rosa", e foi chamado para fazer a remontagem deste trabalho no ano passado.

O coreógrafo conta que ao chegar a Belo Horizonte, deparou com uma nova companhia. "De 2001 para cá, mudou muito. Antes era um grupo baseado na linguagem mais acadêmica; hoje não, é uma companhia com perfil um pouco diferenciado – heterogênea, diversa, moldada no sentido do contemporâneo mesmo, o que acho muito bom", destaca.

Acolhimento

A proximidade que o título do espetáculo evoca diz respeito aos bailarinos entre si, uns com os outros e, também, com o público. Nesse sentido, de acordo com Rodovalho, "Você perto" é contraponto ao ambiente de acirramento das relações instaurado ao longo dos últimos anos no país.



"Tem essa coisa que estamos vivendo, a polarização, ódio. O espetáculo joga o olhar para um outro lugar, que é o da leveza e do acolhimento", afirma.



"O nome 'Você perto' reflete a essência do espetáculo, que é a proximidade, o carinho e a troca de afeto. Queremos que o público se sinta próximo do assunto que estamos trazendo, sem a complexidade muitas vezes associada à dança contemporânea. É um convite para o público se aproximar", comenta Sônia Pedroso.



A diretora do grupo se refere a Rodovalho como "combo", que traz direção, coreografia, luz e cenografia. "Estamos muito felizes de tê-lo novamente conosco", diz.



Rodovalho destaca, a propósito, que iluminação e cenografia cumprem a função de comportar a multiplicidade de elementos colocados em cena. "O palco tinha que ser um espaço que permitisse isso, então a luz é o que delimita os ambientes. Achei que assim seria mais interessante do que a coisa física, de cenário. É uma cenografia de luz, que cria os climas e as marcações da coreografia."

Trilha sonora

A trilha sonora de "Você perto" traz três temas originais de Luiz Naveda, além de composições de Sérgio Pererê, Dawn of Midi, Paulo Santos, Alva Noto e Ryuichi Sakamoto, José Miguel Wisnik, Arthur Nestrovski e Marcelo Jeneci, entre outros.

Henrique Rodovalho diz que a partir da conversa com os bailarinos, teve a ideia de trabalhar uma trilha diversa, múltipla, com músicas que "entrassem no assunto do espetáculo".

Luiz Naveda lhe foi apresentado pelos próprios bailarinos. "O espetáculo pedia músicas originais, sobretudo no início, no momento da apresentação. Ele gravou com todo o elenco, trabalhando sobre textos que os bailarinos trouxeram", explica o coreógrafo.



“VOCÊ PERTO”



Com a Cia. de Dança do Palácio das Artes. Estreia neste sábado (22/6), às 20h, e domingo (23/6), às 19h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na bilheteria local ou na plataforma Eventim. Informações: (31) 3236-7400.