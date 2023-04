Compositor japonês Ryuichi Sakamoto morre aos 71 anos

O pioneiro compositor japonês Ryuichi Sakamoto, ganhador de um Oscar e um Grammy pela trilha sonora de "O Último Imperador", morreu em 28 de março aos 71 anos devido a um câncer.



Sakamoto alcançou o estrelato na década de 1970 ao lado de seu grupo Yellow Magic Orchestra. Suas inovações serviram como base para vários gêneros da música eletrônica contemporânea, entre eles o synth-pop, house e hip-hop.



Sakamoto morreu na última terça-feira (28) e foi sepultado em um funeral privado. Sua equipe informou neste domingo (02) em comunicado que os desejos do artista foram seguidos e apenas seus familiares mais próximos estiveram presentes.



"Viveu com a música até o fim", acrescentou sua equipe.



Sakamoto nasceu em 1952, em Tóquio. O compositor cresceu imerso na arte, já que seu pai era editor de alguns dos mais importantes romancistas japoneses.



O músico ficou muito conhecido pela trilha sonora feita para o filme "Merry Christmas, Mr. Lawrence" (1983), no qual também atuou ao lado de David Bowie.



Ele levou em 1987 um Oscar pela trilha sonora da obra "O Último Imperador", de Bernardo Bertolucci. O filme conta a história do último monarca da China, Puyi.



Sakamoto também trabalhou com Brian de Palma, Pedro Almodóvar e mais recentemente com Alejandro Gonzáles Iñárritu, no filme "O Regresso" (2015).



- "Cidadão do mundo" -



O artista colaborou com músicos como Iggy Pop, a cabo-verdiana Cesaria Evora, Caetano Veloso e o senegalês Youssou N'Dour.



"Quero ser um cidadão do mundo. Isso pode soar muito 'hippie', mas eu gosto", dizia Sakamoto, que desde a década de 1990 vivia em Nova York.



Distante de abandonar o estilo mundano, Sakamoto se envolvia com questões ambientais e virou uma figura importante do movimento antinuclear no Japão, após o desastre de Fukushima em março de 2011.



Um ano após o acidente na usina japonesa de Fukushima, Sakamoto organizou em 2012 um espetáculo grande - com apresentações do YMO e do grupo alemão Kraftwerk - para protestar contra o uso da energia nuclear.



Fundou em 2007 a ONG More Trees (mais árvores, em tradução livre), que defende uma gestão sustentável dos blocos no Japão, na Filipinas e na Indonésia.



Casado e divorciado duas vezes, Sakamoto é pai da cantora de J-pop Miu Sakamot, nascida em 1980 durante seu relacionamento com a cantora e pianista japonesa Akiko Yano.