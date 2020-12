Fernanda Abreu lança DVD da turnê Amor geral e mantém energia do ao vivo

Frederico Gandra*

DVD foi gravado durante a pandemia, com Fernanda cantando hits dançantes (foto: Alexandre Calladinni)



Depois de percorrer os principais palcos e festivais do país, Fernanda Abreu resolveu encerrar a turnê Amor geral com registro audiovisual no Teatro Imperator, no Rio de Janeiro. Em 13 de março, data marcada para o evento, a fila já transbordava de fãs e expectativas quando foi decretado o isolamento social na capital fluminense, impossibilitando a presença do público no segundo álbum ao vivo da cantora. A notícia pegou todos desprevenidos, mas a equipe resolveu seguir com as gravações que culminaram no DVD Amor geral – (A) Live, lançado agora pela Universal Music.





“Tomei a decisão certa. Agora, olhando para trás, não ia nunca mais fazer o registro desta turnê. Estou feliz de ter na minha carreira esse DVD para ficar para a eternidade”, revela Fernanda Abreu, de 59 anos. Em 2016, ela fez a turnê Amor geral para divulgar o álbum homônimo. Percorreu várias cidades e foi destaque em festivais como o Rock in Rio 2017.





No entanto, Fernanda jamais esperava encerrar a jornada no teatro completamente vazio, por causa da COVID-19. Involuntariamente, ela inaugurou o fenômeno das lives, única alternativa de show durante a quarentena. “Nessas horas, o artista precisa acreditar e ter imaginação. Via 2 mil pessoas gritando e aplaudindo na minha frente”, diz.





hits

Considerada a rainha do pop dançante brasileiro, Fernanda Abreu apresenta repertório animado, com seis faixas do álbum Amor geral, além dos hits Garota sangue bom, Veneno da lata, Kátia Flávia e Rio 40 graus. A surpresa ficou por conta de Bidolibido e do hino pacifista Eu vou torcer, de Jorge Ben Jor.





A carreira musical de Fernanda Abreu é entrelaçada com a dança, o ponto central do show Amor geral. A performance uniu dois estilos: o contemporâneo, representado pela Focus Cia. de Dança, e a dança de rua, com a participação de dois dançarinos do Passinho do Funk. A bailarina Victórya Devin completa a equipe. “Não acredito em uma pessoa que faça música dançante e não goste de dançar”, afirma Fernanda.





Apesar da ausência do público, a cantora ressalta que a “energia do ao vivo” está latente no DVD. “Gosto muito do palco e acho que o registro ao vivo tem de mostrar todas as nuances de um show. Pra mim, ficou muito bom, porque a verdade ficou presente na hora do registro.”





A relação entre o amor e o respeito é a principal mensagem desse projeto – uma forma de resistência neste momento de extrema polarização e discursos de ódio na internet.





“Minha maior inspiração é o amor, e a base do amor é o respeito. Respeito é aceitar o outro, ter mais tolerância e conseguir ouvir. A escuta é muito importante. Nas redes sociais, as pessoas só falam, mas, na real, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Então, dá para falar menos e ouvir mais. É bom pra todo mundo, a vida é aprendizado até o final. Vou estar com 90 anos, se Deus quiser, dançando e aprendendo”, diz Fernanda.





POP

Segundo ela, o lançamento do DVD é também uma forma de celebrar seus 30 anos de carreira solo, iniciada em 1990, com o disco SLA radical dance disco club. Em 1986, a cantora deixou a Blitz. “A música pop é tão tachada de efêmera e descartável, mas estou aqui viva, uma artista pop com 30 anos de carreira. É importante celebrar. Todos os artistas novos que estão aí bombando e fazem música pop podem ver que daqui a 30 anos existirá luz no final do túnel. Todo mundo pode ter uma carreira longeva”, aponta.





A quarentena foi de trabalho para a carioca. Ela prepara o lançamento do disco Fernanda Abreu: 30 anos de baile, com 13 faixas homenageando a cena dançante brasileira.





O repertório terá músicas de alguns dos principais DJs do país, como Zé Pedro, Gui Boratto, Tropkillaz, Dennis DJ e Bruno Be.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





AMOR GERAL – (A) LIVE

De Fernanda Abreu

Universal Music

CD: R$ 39,90

DVD: R$ 49,90

Disponível nas plataformas digitais