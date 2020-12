Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros encenam comédia Loloucas on-line

(foto: Marcos Jacob/DIVULGAÇÃO)

Após três temporadas de sucesso, a comédia Loloucas volta a ser encenada em transmissão on-line nesta sexta-feira (18), às 21h, com acesso gratuito. No palco, a atriz, autora e roteirista Heloísa Périssé faz reflexões sobre as mudanças, crises e transformações após a entrada na casa dos 50 anos, além de exaltar a amizade com a parceira de longa data Maria Clara Gueiros, sua companheira de cena, e Otávio Muller, diretor da montagem. As atrizes dão vida a duas velhinhas para falar, com humor, sobre a inexorável passagem do tempo e os laços que as unem.



***





“A grande conclusão é que a vida começa a acontecer na sua plenitude quando se perde o medo de perder. A partir de uma certa idade, podemos nos sentir mais livres de julgamentos. E as duas personagens ensinam a envelhecer com muita alegria”, declara Heloísa. A peça, gravada no Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro, será transmitida pela plataforma Com Você no YouTube da Bradesco Seguros e no Instagram @bradescoseguros, em substituição às apresentações presenciais que fariam parte da turnê nacional, interrompida pela pandemia do coronavírus. O espetáculo ficará disponível na plataforma até 18 de janeiro de 2021.





REFLEXÃO SOBRE O TEMPO

DOCUMENTÁRIO

(foto: canal brasil/divulgação)



A relação do ser humano com o tempo – principalmente a falta dele – é tema do documentário Quanto tempo o tempo tem (foto), que estreia nesta quinta-feira (17), às 19h10, no Canal Brasil. No filme dirigido por Adriana L. Dutra, especialistas se debruçam sobre o conceito de tempo de diferentes civilizações e buscam respostas para o porquê de alguns de nós nunca terem tempo suficiente. Com codireção de Walter Carvalho, que também assina a fotografia ao lado de Bacco Andrade, o filme é uma reflexão sobre nosso modo de vida e a relação com o tempo. O sociólogo italiano Domenico De Masi, o filósofo francês André Comte-Sponville, a escritora Nélida Piñon, o jornalista Arthur Depeive e a monja Coen, entre outros, participam do longa.





PORTUGAL SELVAGEM

SÉRIE

(foto: TV Brasil/DIVULGAÇÃO)



Revelar a beleza e a diversidade das paisagens e mostrar a vida ao ar livre em terras lusitanas é o mote de Portugal selvagem, série documental que estreia nesta sexta (18), às 20h30, na TV Brasil. A produção percorre as planícies, as montanhas, o litoral e as ilhas oceânicas do país. Mesmo sendo um país com território relativamente pequeno, a diferença de paisagens é bastante notória em Portugal. Ao sul do Rio Tejo, a floresta é composta principalmente por sobreiros, uma espécie de carvalho. Já ao norte do Rio Douro, nas regiões montanhosas, predominam as florestas caducifólias. Assim, a fauna que habita essas áreas também é bastante diversa, como o lobo-ibérico e a ave abetarda. O primeiro episódio acompanha algumas das espécies mais icônicas de cada um desses hábitats em algumas fases particulares de sua vida.





EDITAL RUMOS

SELECIONADOS





Com cerca de R$ 12 milhões em recursos, o edital Rumos anunciou ontem grupos artísticos e projetos contemplados em coletiva do Itaú Cultural. Com mais de 11 mil inscritos, de todos os estados brasileiros, a premiação contempla diversos recortes de linguagem nas artes visuais, teatro, cinema, literatura, circo, tecnologia, gastronomia, games e moda, entre outros. Minas Gerais tem ao menos 11 projetos escolhidos entre os selecionados. A lista completa está em https://www.itaucultural.org.br/.





QUEBRA-NOZES

TIM BURTON





Tradicional espetáculo de Natal, o Quebra-nozes ganha uma nova versão inspirada em obras do cineasta Tim Burton, que será apresentada pelo Ballet du Grand Théâtre de Genève e poderá ser conferido gratuitamente, nesta quinta (17), às 19h30, no canal YouTube DellArteSolucoes. Antes da exibição, o coreógrafo da companhia, Jeroen Verbruggen, participa de entrevista on-line. Criada há 60 anos, a companhia tem direção de Philippe Cohen e é composta por 22 bailarinos de formação clássica. Nesta encenação, que conta com a trilha original de Tchaikovsky, a história se passa em um ambiente barroco apresentando Marie, uma jovem intrigada por sua feminilidade, e Drosselmeyer, um senhor leal que esconde em si o príncipe que a garota deve libertar.





HARRY E MEGHAN MARKLE

JUNTOS NO SPOTIFY

(foto: Michele Spatari/AFP)



Histórias inspiradoras em um tempo difícil. Essa é a proposta da série de podcasts no Spotify que será produzida pelo ex-casal real Harry e Meghan Markle (foto). Depois de um comunicado oficial divulgado no The Hollywood Reporter, o especial Archewell audio terá vários entrevistados ao longo da edição. Meghan e Harry já começam as apresentações agora em dezembro, com um especial de Natal. "O que amamos sobre os podcasts é o quanto eles nos lembram da necessidade de parar por um minuto e simplesmente ouvir, criar uma conexão entre as pessoas, sem distrações. Com os desafios de 2020, fazer isso se tornou mais importante do que nunca", diz o comunicado. Desde o rompimento com a família real britânica, a duquesa fez a narração de um documentário para a Disney+ e, em setembro, o casal assinou com a Netflix para produção de filmes, programas infantis e documentários.





BABY DO BRASIL

TRAJETÓRIA EM FILME

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 10/9/16)



Uma das grandes cantoras brasileiras, Baby do Brasil (foto) terá sua trajetória pessoal e artística retratada no documentário Apopcalipse segundo Baby, de Rafael Saar. Uma coprodução do Canal Brasil com a Dilúvio Filmes, o longa-metragem tem estreia programada para 2022. "Esse filme vai mostrar, com muita verdade, a Baby de verdade, ou melhor a Baby da Verdade", afirma a cantora. "Esse filme é sobre a minha trajetória no planeta Terra até o momento, traz cenas reais e profundas da minha vida", afirma a artista sobre a produção, destacando o trabalho do jovem diretor e que "não tem barreiras e nenhum compromisso a não ser com a fidelidade dos fatos."



***





O documentário acompanha a cantora, ícone da contracultura e do movimento hippie brasileiro, desde 2008, registrando seu retorno aos palcos. Houve também extenso trabalho de pesquisas de imagens de acervo e remonta, ao lado da protagonista, parte de sua trajetória, desde a infância em Niterói (RJ), passando pela ponte cujas marquises fizeram as vezes de moradia para a cantora em um momento de sua vida, passando pelo caminho de Santiago de Compostela (Espanha), tradicional rota de peregrinação religiosa, até a vida com os Novos Baianos e os trios elétricos – ela foi precursora do carnaval de rua de Salvador.





DEUS ME ADICIONOU

NOVA AMIZADE





A série Deus me adicionou acompanha o ateu Miles, que tem sua vida virada de cabeça para baixo quando recebe um pedido de amizade de Deus nas redes sociais e passa a ser um agente de mudança no destino das pessoas ao seu redor. No episódio inédito desta quinta (17), às 11h12, na Warner, intitulado The princess & the hacker, Rakesh se anima com a mais recente sugestão de amizade de Miles quando um novo aplicativo indica que ela possa ser sua alma gêmea.