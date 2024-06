"Mamma Mia!" ficará disponível no catálogo da Netflix a partir do dia 7 de julho

A plataforma de streaming Netflix divulgou para seus assinantes as obras que entram para o catálogo no mês de julho.





Com um cardápio bem diversificado, o público pode desfrutar de novas temporadas de séries passadas, filmes inéditos, documentários de diversos temas. Para os mais jovens, haverá títulos de animes. As atualizações serão feitas a partir do dia 1º de julho.

Leia também: Carmen Maura, musa de Almodóvar, rouba a cena na série "Terra de mulheres"





A primeira temporada de Retratando Sonhos, Pedaço de mim e a terceira temporada de Sweet Home são algumas das séries que a plataforma disponibiliza na primeira semana do mês.





Além dos seriados, a Netflix divulgou também uma lista com nove filmes, entre eles os clássicos Mamma Mia! (Phyllida Lloyd) disponível no dia 7 de julho, O Espetacular Homem-Aranha 2 (Mark Webb), no dia 1º e julho e As Patricinhas de Beverly Hills (Amy Heckerling), no dia 8.





No gênero documentários, a plataforma oferece Homicídio: Los Angeles, Bastidores do Pop, O Esquema das Boy Bands e O Retorno de Simone Biles. One Piece, Boruto e a sexta temporada de Naruto Shippuden também estão no catálogo da Netflix em julho.